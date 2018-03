Почему во рту соленый вкус?

Употребление соленых продуктов зачастую оставляет послевкусие во рту. Однако, когда этот вкус присутствует в течение длительного времени, это может быть симптомом основного заболевания.

Соленый или странный вкус во рту обычно не вызывает беспокойства, но эти симптомы могут раздражать. Некоторые причины соленого вкуса требуют диагностики и лечения.

Соленый вкус во рту — причины

Одни причины соленого вкуса во рту бывают безвредны, в то время как другие могут потребовать визита к врачу или стоматологу.

Ринит

Ринит может быть причиной соленого вкуса во рту и возникнуть из-за таких проблем, как аллергия, инфекция пазухи и простуда.

Ринит включает в себя избыток слизи в носовых ходах, которая может попадать на заднюю стенку носоглотки. Наличие этой слизи может придать слюне солоноватый вкус. Лекарственные препараты могут помочь при рините и устранить соленый привкус.

Обезвоживание

Обезвоживание может привести к странному вкусу и другим симптомам, таким как сухость во рту. Когда организм обезвожен, слюна содержит большое количество минералов. Симптомы обезвоживания, которые обычно вызывают соленый вкус во рту:

усталость или истощение;

головокружение;

темно-желтая или коричневая моча;

редкое мочеиспускание;

сильная жажда.

Диарея или употребление чрезмерного количества алкоголя могут вызвать обезвоживание. Сухость во рту является одним из симптомов обезвоживания, но может быть отдельным заболеванием. Термин для сухости во рту — ксеростомия. Люди с ксеростомией могут чувствовать, как будто у них ватные шарики во рту, а слюна может быть липкой и странной на вкус, часто горькой или соленой.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) может вызвать соленый привкус во рту. Заболевание возникает, когда сфинктер пищевода ослабевает, позволяя желчи или желудочной кислоте попадать из желудка в пищевод. Это приводит к жжению в груди, наряду с другими симптомами. ГЭРБ также может вызвать необычный вкус во рту, зачастую описываемый как горький, кислый или соленый.

Кровь в ротовой полости

Наличие крови в ротовой полости может вызвать вкус ржавчины или металла. Употребление таких продуктов, таких как чипсы или леденцы, может вызвать кровотечение. Человек также может травмировать десны во время чистки зубов. Соленый вкус после чистки зубов щеткой или зубной нитью может быть ранним симптомом гингивита. Если гингивит не лечить, это может привести к инфекции полости рта, такой как пародонтит. Пародонтит может вызвать соленый или железный вкус во рту. Он может также вызвать:

шатание зуба;

гной под зубами;

открытые язвы на деснах;

боль в деснах;

зловонное дыхание.

Молочница

Молочница может также привести к соленому вкусу во рту. Эта дрожжевая инфекция вызывает появление белых пятен и необычную чувствительность или ощущение жжения во рту. Она может вызвать горький, металлический или соленый вкус.

Недостаток питания

Недостаток питания может вызвать соленый вкус во рту. Врач обычно проводит анализ крови, чтобы определить, какие питательные вещества отсутствуют.

Заболевания нервной системы

Некоторые заболевания, которые влияют на мозг или нервы, приводят к странному или соленому вкусу во рту. Они могут включать в себя нервные состояния, такие как рассеянный склероз или паралич Белла, или даже опухоль мозга. Человек с травмой головы или шеи может также иметь симптомы повреждения нерва. Синдром Шегрена, расстройство иммунной системы, может вызвать сухость глаз и рта. Это приводит к соленому вкусу во рту.

Гормональный дисбаланс

Гормональные дисбалансы во время менопаузы или беременности могут вызвать изменения вкусовых рецепторов, приводящие к странным вкусам.

Некоторые лекарства могут вызвать сухость рта, что приводит к странному вкусу слюны. Врач поможет определить, является ли это побочным эффектом лекарства.

Препараты

Методы лечения рака могут влиять на вкусовые рецепторы, приводя к сухости рта и соленому вкусу слюны.

Чтобы определить причину соленого вкуса, врач часто осматривает рот, затем спрашивает о диете, образе жизни и лекарствах. Врач может назначить тест или анализ крови, чтобы исключить возможные причины.

Методы лечения

Лечение соленого вкуса во рту будет зависеть от причины. Для многих людей потребление достаточного количества воды поможет устранить симптом. Другим, возможно, придется посетить врача или стоматолога для диагностики.

Домашние средства

Некоторые средства для лечения соленого вкуса включают:

ежедневную гигиену полости рта;

полоскание антибактериальным ополаскивателем для рта;

жевательную резинка без сахара;

потребление большого количества воды в течение дня;

сокращение потребления алкоголя или табака;

отказ от употребления жирной или острой пищи.

