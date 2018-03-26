Девушка со зверским аппетитом выиграла конкурс красоты

Эта 15-летняя девушка страдает от редкого расстройства, из-за которого ей всё время хочется есть. Несмотря на свои колоссальные пропорции, американка сумела выиграть конкурс красоты. Жительница штата Миссисипи Анна Хэнкинс весит целых 172 кг в 15 лет. Но проблема вовсе не в том, что у этой девушки слабая сила воли. Причиной ожирения является редкое расстройство, вызывающее постоянный голод, который толкает девушку на самые отчаянные поступки. Всего в два года у Анны диагностировали синдром Прадера-Вилли. И хотя она появилась на свет с дефицитом веса, уже очень скоро Анна обрела невероятный аппетит, из-за которого она воровала пищу из чужих тарелок и заставляла своих родителей вешать замки на холодильник.

Сегодня эта девушка имеет такой объем тела, что ей требуется дышать кислородом для нормализации дыхания. Самостоятельно она не способна одеться или завязать шнурки на обуви, Естественно, что она выслушивает в свой адрес разного рода злые комментарии и ловит взгляды от незнакомцев. Несмотря на то, что девушка находится на строгой диете из 900 калорий в день, ей не удается похудеть из-за того, что ее тело не может расщеплять пищу нормально. Мама Анны рассказывает, что дочь ест вообще всё, что она может обнаружить, поскольку плохо себя контролирует. Девушка постоянно испытывает голод. Впрочем, большие объемы лишнего веса не пошатнули ее уверенности в себе, ведь не так давно Анна выиграла конкурс красоты «Удивительная мисс» в своём родном штате Миссисипи, в котором принимают участие девушки и женщины с разного рода инвалидностями. Синдромом Прадера-Вилли атакует одного ребёнка из каждых 15 000. Это редкое генетическое расстройство, вызывающее неконтролируемый голод, задержки роста и снижение мышечного тонуса. Болезнь неизлечима, и ее жертвам приходится делать всё для того, чтобы лучше контролировать симптомы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)