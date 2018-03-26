Как сбросить вес с помощью тайского массажа и избавиться от морщин любимым способом Камерон Диас: личный опыт

Многие девушки готовы пойти на что угодно, ради того, что сбросить лишний вес и сделать кожу упругой. Однако вместе многочасовых тренировок и строгих диет можно просто сходить на тайский массаж и не только привести фигуру в форму, но и получить настоящее удовольствие. Не веришь? Тогда советуем тебе посмотреть новый выпуск программы Beauty room на телеканале Russian Music Box, в котором ведущая Анна Городжая сама докажет эффективность тайского массажа.

А если ты метаешь об идеальной коже лица без пигментных пятен, угревых высыпаний, морщин и других несовершенств, то тебе точно придется по душе любимая процедура Камерон Диас — ХайдраФэшл, которую лично на себе протестировала фитнес-тренер и блогер Любовь Сидоркина. Хочешь узнать, что из этого вышло? Тогда скорее жми на play!

Смотри программу Beauty room на телеканале Russian Music Box по воскресеньям в 18:00, а также повтор выпусков по субботам в 12:00 и узнаешь все о красоте, отдыхе, трендах и бьюти-процедурах.

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Фото:shutterstock