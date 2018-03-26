Найдена необычная причина старения кожи

Ученые-дерматологи заявили о том, что перевод часов на летнее время может оказаться настоящим фактором старения кожи лица и тела. Перевод часов — это стресс для всего организма и конкретно для кожи, пишет ИА «Медиа-Регион». Дерматологи утверждают, что кожа человека самой первой реагирует на смену времени, — причем, ее реакции чаще всего оказываются именно негативными. «Процесс перехода на существование по новому времени приводит к временным проблемам с биологическими часами человека, а вместе с ним к проблемам с засыпанием и недосыпом. Это может отразиться на состоянии кожи, поспособствовать ее преждевременному старению», — поделились мнением эксперты. Специалисты рекомендуют увлажнять кожу и регулярно очищать ее с помощью пилингов, помогающих отшелушить мертвые клетки эпидермиса. В то же время следует помнить, что процесс очищения не должен быть чрезмерно активным, поскольку это ведет к повышенной сухости кожи, которая как раз оказывается склонной к появлению морщин и уязвима перед инфекциями, вызывающими воспаление. По данным МедикФорума, одним из самых эффективных способов поддерживать кожу в хорошем состоянии является достаточное употребление чистой воды, здоровых жиров и продуктов с антиоксидантами. Для здоровья и омоложения кожи полезно употреблять льняное масло, темный шоколад, авокадо, морковь и фасоль.