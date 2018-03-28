Как сделать процесс родов легким и менее болезненным

Ученые из Политехнического университета Мадрида выяснили, что женщины, ведущие активный образ жизни во время беременности, гораздо проще переносят роды, чем те, кто пренебрегал физическими упражнениями.

Как показала статистика, женщины, которые во время беременности регулярно занимались спортом по мере возможности, легче переносили процесс родов. Также им реже требовалась эпидуральная анестезия.

Всё, на самом деле, очень просто — если вы хотите родить максимально легко и безболезненно, то не игнорируйте физические упражнения, пояснил ведущий автор исследования, профессор Рубен Баракат.

Чтобы подтвердить свои наблюдения, исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 500 беременных женщин на ранних сроках. Участниц разделили на две группы — одним предлагалось выполнять специальные упражнения, разработанные Американской коллегией акушеров и гинекологов, а другие наоборот, не вели особую активность и их беременность проходила, согласно общим рекомендациям по питанию и нагрузкам.

Через некоторое время после рождения детей у женщин спросили, как проходили их роды. Оказалось, что девушки из первой группы рожали намного проще, чем участницы второй группы, сообщил ФАН.

Несмотря на результат исследований, авторы работы предупреждают, что прежде чем увеличивать активность, беременным следует пройти все обследования и посоветоваться с врачом, чтобы не навредить ребенку.