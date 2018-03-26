Исчезнувшие

Юлия, 21 год, работает в сфере подбора персонала

«У меня не было цели похудеть, я весила 54 кг, но я и не расстраивалась, что вес уходит. За год я потеряла около 10 кг из-за нервов. Вес начал сильно падать после 49 кг от воспаления почек, нужно было соблюдать особую диету. В итоге так получилось, что при росте 168 см я весила всего 40 килограмм. Я выглядела как скелет, даже в зеркало почти не смотрела. Ухудшилось общее состояние, я много плакала, пропали месячные.

Вместе с семьёй решили, что нужно обратиться в клинику, самостоятельно я не справлялась. В больнице я провела 4 месяца с перерывом на 4 дня, набирала с капельницами и дополнительным питанием. Капельницы нам ставили на 12 часов каждый день, то есть мы ходили со стойками, на которых висят капельницы, в течение всего дня. За 2 месяца с капельницами набрала 10 кг.

Питание было 5-разовым, сбалансированным, которое составляли диетологи. Доппитанием — «Нутризоном» — я добирала уже дома. Ела сначала по 4–5, потом по 10 ложек в день. Сейчас ем только еду, но сложно съедать целую порцию. Раньше я просто не могла есть. Сейчас я питаюсь 5–6 раз в день. По сути, мне можно всё, но главное — питаться сбалансированно.

Я до сих пор наблюдаюсь, общаюсь с врачами и диетологами, пью антидепрессанты. Чувствую себя лучше, и отражение в зеркале мне нравится гораздо больше, правда, месячных нет до сих пор. Мой вес сейчас 53 кг, но я всё равно очень боюсь похудеть снова. Родные и близкие рады моим переменам, правда, мама говорит, что нужно набрать ещё, это раздражает».

Александра, 18 лет, студентка

«Мы с моей сестрой-близняшкой начали худеть ещё в школе. В раздевалке перед физкультурой одноклассница сделала замечание про наши круглые животики. Наш вес тогда был 52 кг при росте 159 см. Способ похудения нашли в интернете — минимум питания, максимум спорт. Наш рацион тогда: каши на 1,5%-ном молоке на завтрак, обед — салат из овощей, на ужин творог. На мясо и прочие продукты правильного питания нам не хватало.

Летом мы поехали в гости к тёте в Питер на месяц, вес уже был около 43 кг. Много гуляли по городу, никаких перекусов не было, тётя работала, приходила поздно, а её еда казалась нам жирной. Мы похудели на 5 кг. Все были в ужасе, когда мы вернулись, мама плакала. Нам самим стало страшно. Ещё в Питере я решила встать за водой, после очнулась на полу. Спустя полгода после всей этой затеи с похудением я весила 35 кг, у сестры чуть больше.

Диагноз — нервная анорексия. Мы стали злые, каждую минуту думали только о еде. Мы питались запахами, это было наше спасение, утоляли голод ароматом, например, свежей выпечки. Главным источником питания служила вода. Я приучила себя пить настолько много, что о еде можно было надолго забыть. 5 литров в день — и ты уже сыт. Родители грозили больницей, но справились сами. Питались строго по часам, постепенно расширяя рацион, масса тела выросла до 45 кг. Мы стали лучше выглядеть, стали общительнее. Проблема осталась только с аменореей.

Прошло уже 4 года, мы всё ещё наблюдаемся у врачей. Во время университета я снова похудела до 39 кг, начались проблемы с сердцем, всего 36 ударов в минуту, лежала в больнице. Очень сложно отказаться от всех привычек, связанных с похудением. Психиатр считает меня здоровой, мой вес сейчас 40 кг. Я хочу поправиться, но в некоторые моменты тело даёт стоп-сигнал, и ты не хочешь есть. Сейчас я очень жалею о содеянном, было глупо гнаться за красивой картинкой в интернете».

Марисса, 25 лет, помощник собственника бизнеса

«Причина, почему я начала худеть, была обычной психологической травмой — я сломала в лагере весы, рассчитанные на 100 кг. Я весила меньше, около 96 кг, но, видимо, весы мне не поверили. Мне было 14 лет. После того как 3 недели надо мной издевался весь лагерь, я взяла себя в руки и начала заниматься собой. Мотивация была одна — доказать.

Я сбрасывала ограничением в питании и регулярным спортом, ушло 47 лишних кг примерно за 6 лет. К 20 годам я весила 49 кг при росте 180 см, но по-прежнему чувствовала себя толстой. Хотела худеть ещё. К счастью, вовремя остановилась, чтобы не довести дело до анорексии.

Когда я начала чувствовать изменения, мне хотелось их демонстрировать — мини-юбки, шорты, платья в обтяжку и декольте. Первое время все думали, что я просто ничего не ем, потом считали, что это природа. Только через год узнали, что я занимаюсь спортом и правильно питаюсь. Близкие поддерживали, родители купили абонемент в зал, чтобы не занималась на улице.

Только сейчас понимаю, насколько худой тогда была — ни груди, ни попы, зато кости торчали. Сейчас мой вес колеблется от 60 до 65 кг. Я набираю исключительно мышечную массу. Спортзал минимум 3 раза в неделю и правильное питание. Иногда позволяю себе всё, где-то раз в месяц, такие перерывы дают организму небольшой стресс, чтобы не привыкал.

Сейчас я чаще смотрю в зеркало, чем тогда, в 49 кг. С грудью 4-го размера, своей, и попой 100 см в бёдрах чувствую себя намного комфортнее. Я нашла свой вес, который устраивает. Понимаю, что фигура, которой гордишься, — это куда большее, нежели просто тощая с костями. Сейчас, когда на мои фото смотрят незнакомые люди, часто говорят про генетику, повезло, правильную кость. Мало кто знает, какой огромный путь на самом деле пришлось пройти, прежде всего психологический».

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