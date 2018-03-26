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Регина Тодоренко рассказала о «хлебной» диете и своих страхах
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Регина Тодоренко рассказала о «хлебной» диете и своих страхах 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Известная телеведущая Регина Тодоренко, со скандалом покинувшая проект «Орел и Решка», прокомментировала самые распространенные слухи о себе.
Так, своей фигурой она обязана специальной диете. «"Хлебная" диета — это есть все подряд и желательно побольше хлеба. Можно даже есть хлеб с хлебом и не жалеть масла, чтобы, как говорится, не потерять вес. Единственное, что я практикую и очень стараюсь соблюдать, — не есть после шести часов вечера», — призналась Регина.
Такая диета помогает сохранить и не потерять все то, что звезда особенно ценит в своей внешности. «Я люблю в себе: 1. Стройные Ноги. 2. Огромная Попа (досталась мне по наследству от прабабушки польской еврейки) 3. Густые Волосы», — писала она в своем Instagram.
Несмотря на свой опыт прыжков с парашютом и фридайвинга (погружение без акваланга на задержке дыхания) на проекте, Тодоренко всегда боялась глубины и высоты: «Скажу честно, раньше я боялась глубины, но, к счастью, смогла перебороть этот страх. Теперь же учусь справляться со страхом высоты».
О тайном сыне и муже-боксере телеведущей читайте в в специальном материале на сайте WMJ.ru
Фото: instagram
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