Регина Тодоренко рассказала о «хлебной» диете и своих страхах

Известная телеведущая Регина Тодоренко , со скандалом покинувшая проект «Орел и Решка», прокомментировала самые распространенные слухи о себе.

Так, своей фигурой она обязана специальной диете. «"Хлебная" диета — это есть все подряд и желательно побольше хлеба. Можно даже есть хлеб с хлебом и не жалеть масла, чтобы, как говорится, не потерять вес. Единственное, что я практикую и очень стараюсь соблюдать, — не есть после шести часов вечера», — призналась Регина.

Такая диета помогает сохранить и не потерять все то, что звезда особенно ценит в своей внешности. «Я люблю в себе: 1. Стройные Ноги. 2. Огромная Попа (досталась мне по наследству от прабабушки польской еврейки) 3. Густые Волосы», — писала она в своем Instagram.

Несмотря на свой опыт прыжков с парашютом и фридайвинга (погружение без акваланга на задержке дыхания) на проекте, Тодоренко всегда боялась глубины и высоты: «Скажу честно, раньше я боялась глубины, но, к счастью, смогла перебороть этот страх. Теперь же учусь справляться со страхом высоты».

О тайном сыне и муже-боксере телеведущей читайте в в специальном материале на сайте WMJ.ru

Фото: instagram