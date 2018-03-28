Советы по улучшению качества сна

Многие люди испытывают проблемы со сном. Работа, стрессы, все это воздействует на качество сна. Чтобы сон стал лучше необходимо уделять время занятию спортом, рационально питаться и выделять на сон по 8 часов в день. Но иногда и этого недостаточно и для более качественного отдыха понадобится соблюдать некоторые условия. Сайт МедикФорум собрал советы для правильного сна. 1. Мозг должен быть настроен правильно Для того чтобы мозг настроился на отдых необходимо слушать расслабляющую, спокойную музыку. 2. Кровать должна приносить комфорт Сегодня существует множество удобных матрасов, которые способствуют комфортному сну. На этом экономить не стоит. 3. Избавиться от синего излучения Синее излучение мешает сну. Брать в кровать телефон не стоит. 4. Важен прием магния Витамины никогда и никому не вредили. А вот их нехватка всегда отражается на самочувствии и физическом здоровье людей. 5. Душ не позже чем за час до сна Душ должен быть обязательно теплым, а не горячим. Так и спать будет приятнее. 6. Техника дыхания Благодаря этой технике организм насыщается кислородом и лучше настраивается на сон. Для этого кончиком языка нужно дотронуться до передних зубов со стороны губ, на протяжении 4 секунд вдыхать носом воздух, затем в течение 7 секунд не дышать, а на 8 выдохнуть ртом. И так повторить пять раз. Благодаря этим простым условиям, сон станет комфортнее и качественнее. Ранее эксперты рассказали о требованиях к питьевой воде.