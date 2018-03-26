В борьбе за комфортный сон

На сон человека влияет множество факторов, и то, на чём он спит, стоит в этом ряду далеко не на последнем месте. Так, усталость, боль в спине или в воротниковой зоне, могут быть вызваны банальной причиной: человек отдыхает на неподходящий поверхности. Стало быть, непрерывный сон и отсутствие боли в области шеи во многом зависит от нас самих: нужно просто подобрать хорошую подушку. Идеальная подушка так поддерживает голову и шею, что помогает расслабиться всей верхней части туловища Подушка большая и туго набитая или небольшая тонкая — у каждого варианта есть свои приверженцы. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что если человек испытывает проблемы со сном, то ему стоит принять во внимание, что сон на тонких подушках может вызывать боль в шее. А при использовании больших и тугих — в шее и позвоночнике в целом. Такое положение может привести к головным болям, проблем с позвоночником, не говоря уже о бессоннице. Так что, в избежание неприятных «подушечных» последствий, нужно либо использовать изделия с идеально подобранной толщиной, либо приобретать ортопедические подушки, имеющие уплотнение или специальные валики. Эти детали обеспечивают максимальное расслабление мышц для комфортного сна. При покупке подушки вспомните, в каких позах Вы чаще всего спите, — это тоже поможет сделать правильный выбор. Для сна на боку больше подходит высокая подушка, а комфортный сон на спине или на животе лучше обеспечат низкие изделия. Как и у каждой вещи, у подушек есть свой срок эксплуатации, по истечении которого они теряют былые качества. Менять подушки рекомендуется раз в два года. Но если эти изделия набиты перьями, то они подлежат замене каждые полгода, либо их нужно раз в полгода выносить на пару дней на пастушку. Ранее эксперты рассказали, что стресс помогает бороться со старостью.