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Как ухаживать за ножками
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Как ухаживать за ножками 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Уход за ножками — не менее важная процедура, чем уход за лицом, ведь это влияет не только на внешний вид ног, но и на здоровье организма в целом. Для того чтобы ноги были всегда здоровыми и красивыми, следуйте нескольким советам: Сайт МедикФорум собрал советы по уходу за ногами. — Постоянный уход за ногами. Каждый сталкивался с натиранием мозолей, потрескавшейся кожей на пятках. Причин очень много, начиная от неудобной обуви и заканчивая большим весом, но если следить за ногами постоянно, это значительно уменьшит неприятности. Как это делать описано в следующем совете. — Использование пемзы и выполнение педикюра. При помощи пемзы удаляется омертвелая кожа, а педикюр сделает ваши ногти красивыми, они не будут врастать в кожу. Для выполнения таких процедур используйте только личные средства гигиены. — Использовать качественный крем для ног. Многие пренебрегают этим, говоря что «раньше такого не было, и как-то жили», но это не оправдание! Цена кремов приемлемая, позволить себе купить его может каждый. Крем поможет увлажнять и регенерировать кожу, предотвращает от потери влаги. — Следите за выделением пота. Если нарушено потоотделение, то необходимо использовать специальные дезодоранты, тальк. Чтобы не было обратного эффекта, использовать только на чистой коже. Эти небольшие, но полезные рекомендации помогут правильно ухаживать за ногами и держать их в здоровом виде. Ранее эксперты рассказали, как ухаживать за кудрявыми волосами.
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