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Косметологи рассказали, чем розовая вода помогает коже
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Косметологи рассказали, чем розовая вода помогает коже 

МедикФорум 42 минуты назад
Фото: МедикФорум
Косметологи назвали 7 способов, с помощью которых розовая вода может помочь в обретении прекрасной кожи. У этой жидкости имеется множество разных косметологических преимуществ. Маска для лица. Возьмите обыкновенный ватный шарик, смочите его розовой водой и протрите лицо перед тем, как использовать обычную бумажную маску. Розовая вода интенсифицирует процесс увлажнения масок для лица, обеспечивая более гладкую и нежную кожу. Перед нанесением макияжа. Розовая вода идеально подходит для использования на лице перед нанесением макияжа. Протрите кожу розовой водой, а затем используйте косметику. Против сухости. Вы страдаете от постоянной сухости кожи? Вот решение вашей проблемы. Перед использованием обычного увлажнителя или лосьона нанесите на кожу розовую воду. Жжение в глазах. Розовая вода приносит облегчение тем, кто страдает от жжения, покраснения или других воспалительных процессов в глазах. Можно закапать в глаза три капли воды, чтобы оставить их там на три минуты, а затем промыть. Либо наложите на закрытые глаза салфетки, смоченные в чистой и прохладной розовой о воде, которая поможет усталым глазам отдохнуть. Это прекрасная профилактика инфекций глаз. Увлажнение кожи. В летние месяцы очень важно сохранять увлажнение кожи. Розовая вода помогает сохранять щелочной баланс кожи, поддерживая ее увлажнение и обеспечивая питательные вещества. В розовой воде также присутствуют противовоспалительные элементы. Натуральный тонер. Розовая вода может выступать в роли природного тонера благодаря своим антибактериальным ингредиентам, которые избавляют кожу лица от грязи, бактерий и пыли, вызывающих акне. Релаксация. Розовая вода обладает антидепрессивными свойствами, обеспечивая релаксацию. Добавьте некоторое количество розовой воды в ванну для того, чтобы повысить настроение. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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