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Самые необходимые изменения в уходе за кожей весной
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Самые необходимые изменения в уходе за кожей весной 

Клео.Ру 2 часа назад
Фото: Клео.Ру
С наступлением весны очень важно сменить порядок ухода за кожей, ведь климат меняется, и кожа требует от косметических средств немного иного.
Мы расскажем о самых необходимых переменах, которые этой весной помогут вам лучше выглядеть.
123RF/katiafonti
Правильное ошелушивание
Отшелушивание коже необходимо в любое время года, но весной оно должно быть совсем не таким, как зимой. При этом весной оно должно стать мягче. Замените обычные скрабы на отшелушивающие салфетки. Причем в состав последних должны входить альфа— и бета-гидрокислоты (AHA и BHA), они не только способствуют отшелушиванию, но и обладают противовоспалительными и антибактериальными свойствами, а также уменьшают выработку кожного сала.
yandex_ad_1  Найдите более легкий увлажняющий лосьон
Весной забудьте о сильных и плотных увлажняющих кремах и начните использовать более легкий по текстуре крем или лосьон.
Dreamstime.com/Rosshelen
Весной кожа сама вырабатывает достаточно масел и не нуждается в дополнительных. При использовании старых средств вы заметите, что кожа к вечеру будет становиться более жирной, а лосьон поможет ей оставаться свежее.
Правильно применяйте солнцезащитное средство
Одно из важнейших изменений в весеннем уходе за кожей — регулярное использование солнцезащитных средств.
В идеале крем с SPF-фильтром необходимо наносить не только на лицо, но и на все открытые участки кожи. Ну, и важно не забывать обновлять крем каждые несколько часов.
Обратите внимание на ретинол в составе косметики
Одно из побочных средств ретинола, который входит в состав косметики, — повышение чувствительности к солнечным лучам. Поэтому если вы пользуетесь косметикой с ретинолом (а он включен и в антивозрастные средства, и также в средства борьбы с акне), главное — не наносите ее слишком часто. Или же сочетайте его с солнцезащитными фильтрами.
Приобретите другой шампунь
Сухой зимний воздух способствует появлению перхоти, но весной можно сменить уход — уже не на специальное средство от перхоти.
Dreamstime.com/Chernetskaya
Не забудьте про бальзам для губ  Бальзам для губ — также важное средство для регулярного применения. Однако весной пора обзавестись бальзамом с менее плотной текстурой. Но совсем отказываться от увлажнения губ весной не стоит. Это предотвратит появление потрескавшейся кожи губ.
yandex_ad_2  Добавьте бронзатор
Возможно, вы использовали автозагары и бронзаторы для кожи и зимой, но весной они даже более актуальны. Главное — не слишком перегружать кожу и увлажняющими, и бронзирующими средствами.
Смените диету
Поддерживая идеальное состояние кожи, важно помнить не только о ее внешнем виде, но и том, что влияет на нее изнутри. Весной добавьте в свой рацион больше фруктов и овощей, они доставят коже больше витаминов и антиоксидантов, таких нужных и полезных после долгой зимы.
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