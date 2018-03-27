Самые необходимые изменения в уходе за кожей весной

С наступлением весны очень важно сменить порядок ухода за кожей, ведь климат меняется, и кожа требует от косметических средств немного иного.

Мы расскажем о самых необходимых переменах, которые этой весной помогут вам лучше выглядеть.

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Правильное ошелушивание

Отшелушивание коже необходимо в любое время года, но весной оно должно быть совсем не таким, как зимой. При этом весной оно должно стать мягче. Замените обычные скрабы на отшелушивающие салфетки. Причем в состав последних должны входить альфа— и бета-гидрокислоты (AHA и BHA), они не только способствуют отшелушиванию, но и обладают противовоспалительными и антибактериальными свойствами, а также уменьшают выработку кожного сала.

yandex_ad_1 Найдите более легкий увлажняющий лосьон

Весной забудьте о сильных и плотных увлажняющих кремах и начните использовать более легкий по текстуре крем или лосьон.

Dreamstime.com/Rosshelen

Весной кожа сама вырабатывает достаточно масел и не нуждается в дополнительных. При использовании старых средств вы заметите, что кожа к вечеру будет становиться более жирной, а лосьон поможет ей оставаться свежее.

Правильно применяйте солнцезащитное средство

Одно из важнейших изменений в весеннем уходе за кожей — регулярное использование солнцезащитных средств.

В идеале крем с SPF-фильтром необходимо наносить не только на лицо, но и на все открытые участки кожи. Ну, и важно не забывать обновлять крем каждые несколько часов.

Обратите внимание на ретинол в составе косметики

Одно из побочных средств ретинола, который входит в состав косметики, — повышение чувствительности к солнечным лучам. Поэтому если вы пользуетесь косметикой с ретинолом (а он включен и в антивозрастные средства, и также в средства борьбы с акне), главное — не наносите ее слишком часто. Или же сочетайте его с солнцезащитными фильтрами.

Приобретите другой шампунь

Сухой зимний воздух способствует появлению перхоти, но весной можно сменить уход — уже не на специальное средство от перхоти.

Dreamstime.com/Chernetskaya

Не забудьте про бальзам для губ Бальзам для губ — также важное средство для регулярного применения. Однако весной пора обзавестись бальзамом с менее плотной текстурой. Но совсем отказываться от увлажнения губ весной не стоит. Это предотвратит появление потрескавшейся кожи губ.

yandex_ad_2 Добавьте бронзатор

Возможно, вы использовали автозагары и бронзаторы для кожи и зимой, но весной они даже более актуальны. Главное — не слишком перегружать кожу и увлажняющими, и бронзирующими средствами.

Смените диету

Поддерживая идеальное состояние кожи, важно помнить не только о ее внешнем виде, но и том, что влияет на нее изнутри. Весной добавьте в свой рацион больше фруктов и овощей, они доставят коже больше витаминов и антиоксидантов, таких нужных и полезных после долгой зимы.