Почему дергается бровь?

Фото: YouTubeПочему дергается бровь?Причиной подергивания брови может быть как кофеин, стресс или зрительное напряжение, также это может являться признаком тяжелого заболевания, такого как синдром Туретта.

Подергивание бровей возникает в результате непроизвольного спазма вокруг бровей. Обычно данное состояние безболезненно, но может быть раздражающим для человека. Спазмы могут длиться от нескольких секунд и продолжаться в течение нескольких часов и, как правило, проходят сами по себе.

Существует много причин того, почему дергается бровь. К ним относятся:

Кофеин

Употребление большого количества кофеина может вызвать мышечные подергивания, в том числе вокруг глаз. Если человек подозревает, что кофеин является причиной подергивания бровей, то следует уменьшить его потребление.

Дефицит магния

Дефицит магния приводит к мышечным спазмам, так как магний играет ключевую роль в нервно-мышечной проводимости. Дефицит магния, который называют гипомагниемией, может иметь и другие симптомы, такие как:

тошнота;

усталость;

слабость;

тремор;

потеря аппетита;

изменение личности.

Источниками магния являются:

миндаль, орехи кешью и арахис;

черные бобы и фасоль;

шпинат;

соевое молоко;

авокадо.

Лекарственные препараты

Определенные лекарственные средства могут вызвать подергивание бровей. Стимуляторы, используемые для лечения СДВГ, и антипсихотики могут вызвать тики и тремор. Противоэпилептические препараты также могут привести к тому, что бровь начинает дергаться. Диуретики приводят к спазмам, по мере того как возникает дефицит магния. Если человек подозревает, что лекарственное средство вызывает спазм, он должен поговорить с врачом и перейти к другому виду препарата или снизить дозировку.

Зрительное напряжение

Зрительное напряжение может привести к переутомлению глазных мышц и к подергиванию бровей. Когда человек проводит много времени перед экраном, это вызывает напряжение глаз, поэтому необходимо делать регулярные перерывы, чтобы избежать этого. Напряжение глаз может возникнуть при плохом зрении, в этом случае необходимо правильно подобрать очки для зрения.

Аллергия

Аллергические заболевания могут спровоцировать подергивание мышц вокруг глаз. При аллергической реакции высвобождается гистамин, вызывая зуд. Когда человек трет глаза, это может привести к подергиванию бровей.

Усталость

Усталость может вызвать подергивание бровей. При этом поможет нормальный полноценный сон.

Стресс

Стресс — еще одна распространенная причина, которая приводит к подергиванию век или бровей. Стресс влияет на организм во многих отношениях, поэтому уменьшение стресса может принести пользу для здоровья. Релаксация и упражнения помогут облегчить стресс и уменьшить случаи подергивания века и бровей.

Курение, алкоголь и наркотики

Курение, а также употребление алкоголя и наркотиков также может привести к тому, что мышцы вокруг глаз будут дергаться. Уменьшение употребления алкоголя, отказ от курения и наркотиков могут облегчить спазмы.

В некоторых случаях основной причиной подергивания бровей является серьезное заболевание. К ним относятся:

Гемифациальный спазм

Гемифациальный спазм наблюдается при раздражении лицевого нерва. Эти спазмы продолжаются на протяжении всей жизни человека и, как правило, поражают левую сторону лица, зачастую вокруг глаз. Гемифациальный спазм относится к редким заболеваниям и встречается у 11 из 100 000 человек.

Паралич Белла

Паралич Белла — это временное состояние, которое вызывает слабость лицевых мышц или частичный паралич лица. Судороги мышц лица возникают, когда происходит отек или сжатие лицевого нерва. Причина паралича Белла неизвестна, хотя считается, что данное состояние связано с такими состояниями как диабет, высокое артериальное давление и инфекции уха. Это может произойти из-за вируса, например, герпеса. Подергивание лицевой мышцы является возможным осложнением паралича Белла, но может возникнуть во время или после выздоровления. Другие симптомы паралича Белла:

невозможность открыть или закрыть глаз;

слюнотечение;

трудности с улыбкой или контролем выражения лица;

трудности при еде или питье.

Паралич Белла не обязательно нуждается в лечении, так как многие случаи проходят сам по себе.

Тонический блефароспазм

Тонический блефароспазм — это состояние, при котором веки плотно закрываются или спазм происходит непроизвольно. Это тип дистонии характеризуется аномальным движением или мышечным тонусом.

Дистония — это мышечные спазмы, которые вызывают медленные, повторяющиеся неконтролируемые дергающиеся движения. Дистония может поражать различные участки тела, в том числе глаза и брови. Дистония может возникнуть сама по себе — это первичная дистония. Вторичная дистония может быть вызвана болезнью Паркинсона, энцефалитом или воспалением головного мозга, травмами головного мозга.

У половины людей с тоническим блефароспазмом судороги мышцы распространяются с век на другие лицевые мышцы. Другие признаки тонического блефароспазма:

частое моргание;

сухость глаз;

раздражение глаз;

косоглазие.

Лечение тонического блефароспазма

Инъекции ботулотоксина (ботокса) могут уменьшить подергивание. Миэктомия — это операция, при которой врачи удаляют мышцы и нервы век. Операцию проводят при тяжелых случаях тонического блефароспазма.

Синдром Туретта

Синдром Туретта вызывает непроизвольные движения, такие как подергивание глаз, наряду с непреднамеренными звуками. Причины синдрома неизвестны и не обязательно требуют лечения, хотя препараты и терапия могут уменьшить симптомы.

Рассеянный склероз

Рассеянный склероз (РС) поражает головной и спинной мозг. При этом иммунная система атакует центральную нервную систему, в результате появляются мышечные судороги. Другие симптомы РС включают:

усталость;

проблемы с ходьбой;

нарушение речи;

тремор;

трудности с концентрацией внимания;

проблемы с памятью;

болевой синдром.

РС не излечивается, но люди могут попробовать различные методы терапии, которые уменьшают боль и дискомфорт и замедляют болезнь.

Лечение

В то время как большинство случаев подергивания век и бровей безвредны, человек должен поговорить со своим врачом, чтобы исключить серьезные заболевания. Можно уменьшить случаи подергивания век и бровей с помощью следующих методов:

пить меньше кофеина;

больше отдыхать;

использовать глазные капли;

наносить теплые компрессы на глаза;

при аллергии принимать препараты от аллергии;

получать достаточное количество магния в своем рационе.

Подергивание бровей — когда нужно обратиться к врачу?

Необходимо обратиться к врачу при следующих симптомах:

подергивание, которое сохраняется в течение нескольких недель;

веки или мышцы лица обвисают;

возникает опухоль и краснота вокруг глаз;

подергивание происходит в других частях лица или тела;

веко полностью закрывается, когда дергается.

Если подергивания продолжается долго, человек должен обратиться к врачу, чтобы исключить более серьезные причины.

