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Почему фитнесом заниматься лучше с утра
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Почему фитнесом заниматься лучше с утра 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
А не когда вы возвращаетесь с работы, выжатая, как лимон.
1. Исследования, показывают, что люди, начинающие день с физической активности, решают рабочие задачи быстрее и эффективнее, за счет повышенной готовности организма. Эй, вы даже можете уходить с работы пораньше!
2. Вы проведете более интенсивную тренировку, поскольку ограничены по времени. И более эффективную, чем если бы вы вяло перебирали ногами на тренажере поздним вечером.
3. В зале с утра обычного никого нет, и все тренажеры в вашем распоряжении.
4. Второй плюс — утренние абонементы с безлимитным посещением стоят копейки.
5. Вы будете ложиться раньше и лучше высыпаться, если перенесете тренировки на раннее утро.
6. Кстати, о сне. Засыпать вы тоже будете значительно лучше, чем если бы вы возвращались домой после занятий спортом, с перевозбужденным организмом.
7. Употребление кофе с утра и следующие за этим физические нагрузки сжигают ваши жировые запасы значительно эффективнее. Ба, да это же не просто «приятное с полезным», это «приятное с полезным, полезным и приятным»!
8. Вы будете великолепно выглядеть, потому что вы так или иначе будете принимать душ с утра.
9. Вы будете великолепно выглядеть после тренировки даже без макияжа: глаза блестят, цвет кожи здоровый, движения упругие.
10. Между прочим, это хорошо и для вашей диеты. По статистике, люди, начинающие свой день с тренировки, даже имея неограниченный выбор, завтракают гораздо более полезной пищей.
Попробуйте, и убедитесь сами.
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