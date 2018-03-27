Почему фитнесом заниматься лучше с утра

А не когда вы возвращаетесь с работы, выжатая, как лимон.

1. Исследования, показывают, что люди, начинающие день с физической активности, решают рабочие задачи быстрее и эффективнее, за счет повышенной готовности организма. Эй, вы даже можете уходить с работы пораньше!

2. Вы проведете более интенсивную тренировку, поскольку ограничены по времени. И более эффективную, чем если бы вы вяло перебирали ногами на тренажере поздним вечером.

3. В зале с утра обычного никого нет, и все тренажеры в вашем распоряжении.

4. Второй плюс — утренние абонементы с безлимитным посещением стоят копейки.

5. Вы будете ложиться раньше и лучше высыпаться, если перенесете тренировки на раннее утро.

6. Кстати, о сне. Засыпать вы тоже будете значительно лучше, чем если бы вы возвращались домой после занятий спортом, с перевозбужденным организмом.

7. Употребление кофе с утра и следующие за этим физические нагрузки сжигают ваши жировые запасы значительно эффективнее. Ба, да это же не просто «приятное с полезным», это «приятное с полезным, полезным и приятным»!

8. Вы будете великолепно выглядеть, потому что вы так или иначе будете принимать душ с утра.

9. Вы будете великолепно выглядеть после тренировки даже без макияжа: глаза блестят, цвет кожи здоровый, движения упругие.

10. Между прочим, это хорошо и для вашей диеты. По статистике, люди, начинающие свой день с тренировки, даже имея неограниченный выбор, завтракают гораздо более полезной пищей.

Попробуйте, и убедитесь сами.