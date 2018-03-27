Кожа и вода: эффект сморщивания

СодержаниеРасширение верхнего слоя кожиСморщивание кожи в воде как рефлексРеакция кожи как результат эволюцииДлительный контакт кожи с водой и его опасность для здоровьяСморщенная кожа и гиперкератоз

Довольно часто, выходя из ванны или бассейна, а также возвращаясь на берег после длительного пребывания в морской воде, мы замечаем, что кожа на пальцах рук и ног, а иногда на ладонях и стопах целиком, становится морщинистой. Ладонь с крупными складками практически белого цвета выглядит, как рука мудрого старца, но через определенное время все само собой проходит и исчезает без следа. Еще с детства мы привыкли, что подобное явление объясняется простой фразой «кожа распарена», и даже не задумываемся, а действительно ли это так. Ученые же пытаются определить причину данного феномена уже не одно десятилетие. И на сегодняшний день существует несколько теорий появления морщинистой кожи на ладонях и стопах после контакта с водой. MedAboutMe расскажет вам, какие версии взаимодействия кожи с водой рассматриваются специалистами и представляет ли подобный контакт какую-либо опасность для здоровья.

Расширение верхнего слоя кожи

Данная теория является самой распространенной. Верхний слой кожи на ступнях и ладонях покрыт белком кератином, впитывающим влагу при длительном контакте с ней. В результате такого взаимодействия эпидермис расширяется и сморщивается. Различные по величине складки появляются из-за того, что верхний слой кожи в размерах увеличивается, а нижние слои остаются неизменными, и образование морщин позволяет компенсировать объем разбухших тканей.

Локальное сморщивание кожи объясняется тем, что эпидермис на пальцах рук и ног, стопах и ладонях более толстый, чем на остальных участках тела. В нем содержится больше кератина и, соответственно, влага им впитывается гораздо активнее.

Сморщивание кожи в воде как рефлекс

Еще в 1935 году специалисты отметили, что у людей с определенными поражениями нервной системы кожа на пальцах рук и ног после длительного пребывания в воде не сморщивается. Соответственно, причина такого явления может быть неврологической. Ученые считают, что за сморщивание кожи отвечают конкретные нервные окончания, и если их «отключить», данное явление наблюдаться не будет. После такого открытия звучали даже предложения проверять подобным образом работу симпатической нервной системы у тех пациентов, у которых реакция на другие воздействия отсутствовала.

Предположив механизм сморщивания кожи, осталось разобраться, для чего нужна организму такая реакция. Но и на этот вопрос ученые уже подготовили ответ, выдвинув следующую теорию.

Реакция кожи как результат эволюции

Самая свежая теория, объясняющая причины сморщивания кожи в воде, связана с эволюционными механизмами. Согласно ей, нашим далеким предкам часто приходилось добывать из рек и других водоемов не только пищу, но и то, что может пригодиться в быту. Поскольку специальных орудий еще не было, делали они это голыми руками. Соответственно, сморщивание кожи на ладонях и пальцах рук в разы облегчало данную задачу, а изменение покрова на ступнях упрощало перемещение по подводным камням и другим скользким поверхностям.

Таким образом, создатели подобной эволюционной теории утверждают, что сморщивание кожи на пальцах рук и ног предназначено для лучшего сцепления с мокрыми предметами. Складки, образовывающиеся на коже, имеют особый порядок своего расположения и, подобно автомобильным покрышкам, создают канальцы для эффективного отвода жидкости. Для подтверждения этой теории сотрудниками университета Ньюкасла было проведено исследование, в котором приняли участие две группы добровольцев. Участникам обеих групп было предложено по очереди выполнить определенные манипуляции с сухими и мокрыми предметами различных форм и величин. При этом добровольцы из первой группы делали это сухими руками, а из второй — предварительно подержали руки в течение получаса в воде. По результатам проведенного исследования, оказалось, что со сморщенной кожей рук намного проще брать и удерживать любые предметы, как сухие, так и мокрые.

Длительный контакт кожи с водой и его опасность для здоровья

Мы не будем говорить обо всех опасностях, которые несет в себе для здоровья и жизни человека контакт с водой. Расскажем о том, чем может обернуться длительное воздействие влаги на кожу. Одной из основных опасностей можно назвать образование так называемого синдрома траншейной стопы. Данное заболевание является холодовым поражением, развивающимся в результате длительного пребывания ног и в редких случаях рук в сырости при низких температурах. К основным симптомам траншейной стопы относят:

бледность кожных покровов, местное снижение температуры и ослабление кровообращения; боли и нарушение чувствительности, мышечную слабость в пальцах; отечность и покраснение кожи, а также образование на ней пузырей и язв.

При отсутствии своевременного лечения к синдрому траншейной стопы может присоединиться вторичная инфекция.

Сморщенная кожа и гиперкератоз

Гиперкератоз — дерматологическая патология, характеризующаяся интенсивным делением клеток рогового слоя и нарушением их слущивания. Причины для ее развития могут быть внешними и внутренними. К ним относятся:

некоторые системные патологии, в том числе, сахарный диабет; варикозное расширение вен и облитерирующий атеросклероз; авитаминоз и гиповитаминоз, развивающийся по разным причинам.

Одним из самых уязвимых участков тела для данной патологии являются стопы. Спровоцировать развитие болезни может:

ношение неудобной и тесной обуви; чрезмерные нагрузки на ноги (длительная ходьба, бег и др.); ожирение, деформация стоп и некоторые наследственные факторы.

Независимо от факторов, предшествующих болезни, основной причиной ее развития является нарушение трофики (питания) эпидермиса, являющегося верхним слоем кожи. Ускоренное деление клеток приводит к разрастанию эпидермиса, что, в свою очередь, становится причиной сморщивания кожи. Позже на стопах могут образовываться трещины и натоптыши, а также при отсутствии лечения может присоединиться вторичная грибковая инфекция.

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