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Весенний авитаминоз: чего нам не хватает
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Весенний авитаминоз: чего нам не хватает 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Бледность и сухость, шелушение, раздражения на коже, тусклость и ломкость волос, расслаивание и ломкость ногтей, появление на ногтевых пластинах полосок, ямочек и пятен. При появлении этих признаков лучше всего обратиться к специалисту, который определит, какого именно витамина не хватает, и назначит соответствующее лечение.

Витамин А

Если не хватает витамина А, то начинает шелушиться кожа. В глазах появляется чувство жжения и дискомфорта, ухудшается зрение. У детей могут быть расстройства нервной системы, что будет проявляться в капризах, плаче без причины.

Витамин С

Частые простуды и кровоточивость десен, а в запущенной форме — выпадение зубов.

Витамин D

При его нехватке у детей развивается рахит. У взрослых — ломкость костей (остеопороз), разрушение и выпадение зубов, развитие заболеваний эндокринной системы.

Витамин Е

Нехватка может сказаться на функциях печени.

Витамины группы В

Тиамин (В1) нужен для обменных процессов. Рибофлавин (В2) влияет на зрение. Никотиновая кислота (В3) — для усвоения белков и жиров. Пантотеновая кислота (В5) — быстрее проходят процессы заживления. Пиридоксин (В6) регулирует работу нервной системы. Биотин (В7) участвует в энергетическом обмене. Фолиевая кислота (В8) нужна для иммунной и кроветворной систем. Цианокобаламин (В12) — для образования эритроцитов.
Наталья Гришина, к. м. н., гастроэнтеролог, диетолог
— Бежать в аптеку и самостоятельно назначать себе витамины нежелательно. Требуется сдать биохимический анализ крови. Его результаты покажут, каких именно витаминов и микроэлементов не хватает в организме. Также я рекомендую проверить уровень витамина D и железа. И уже после диагностики врач назначит препараты.
Весной многие хотят похудеть и садятся на жесткие диеты, вплоть до голодания. Делать это вредно и опасно для здоровья. Вы усугубите авитаминоз и можете спровоцировать развитие или обострение болезней ЖКТ, нервной и эндокринной систем. Набор веса тоже может быть следствием дефицита некоторых витаминов и микроэлементов.
Если организм не получает нужное количество белков, жиров и углеводов, то он не сможет вырабатывать витамин D и другие важные вещества. Поэтому не рекомендуется отказываться от животной пищи: мяса, яиц, сливочного масла, твердого сыра, рыбы. Количество растительной и животной пищи должно быть сбалансировано в соотношении примерно один к двум.
Витамин С содержится в квашеной капусте, яблоках, луке, цитрусовых, клюкве, настое шиповника.
Витаминами группы B богаты пророщенная пшеница, фасоль, горох, орехи, зеленые листовые овощи, яйца, мясо птицы, телячья печень, скумбрия, перловая крупа.
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