Весенний авитаминоз: чего нам не хватает

Бледность и сухость, шелушение, раздражения на коже, тусклость и ломкость волос, расслаивание и ломкость ногтей, появление на ногтевых пластинах полосок, ямочек и пятен. При появлении этих признаков лучше всего обратиться к специалисту, который определит, какого именно витамина не хватает, и назначит соответствующее лечение. Витамин А

Если не хватает витамина А, то начинает шелушиться кожа. В глазах появляется чувство жжения и дискомфорта, ухудшается зрение. У детей могут быть расстройства нервной системы, что будет проявляться в капризах, плаче без причины. Витамин С

Частые простуды и кровоточивость десен, а в запущенной форме — выпадение зубов. Витамин D

При его нехватке у детей развивается рахит. У взрослых — ломкость костей (остеопороз), разрушение и выпадение зубов, развитие заболеваний эндокринной системы. Витамин Е

Нехватка может сказаться на функциях печени. Витамины группы В

Тиамин (В1) нужен для обменных процессов. Рибофлавин (В2) влияет на зрение. Никотиновая кислота (В3) — для усвоения белков и жиров. Пантотеновая кислота (В5) — быстрее проходят процессы заживления. Пиридоксин (В6) регулирует работу нервной системы. Биотин (В7) участвует в энергетическом обмене. Фолиевая кислота (В8) нужна для иммунной и кроветворной систем. Цианокобаламин (В12) — для образования эритроцитов.