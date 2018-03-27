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Мармелад для безопасного загара
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Мармелад для безопасного загара 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Sundots
Мы все знаем, что от солнца нужно защищаться. Однако мало кто умеет наносить солнцезащитные средства правильно. Для того, чтобы санскрины действительно обеспечивали защиту, их необходимо наносить достаточно много и часто обновлять. При этом мало кто вспоминает о том, что от солнца необходимо скрываться не только на пляже, но и в городе (даже зимой).
Компания Sundots постаралась решить эту проблему, создав первый в мире мармелад для защиты от солнца.
Исследователь из Гарвардской медицинской школы Эмилия Яворски всегда понимала, что привычные санскрины недостаточно эффективны.
Поэтому она активно изучала действие папоротника вида Флебодиум золотистый, который обладает противовоспалительными и защищающими от УФ-излучения свойствами. Именно это растение теперь входит в состав солнцезащитных мармеладок Sundots.
На рынке солнцезащитных средств уже есть немало препаратов в виде таблеток, в их составе обычно содержатся экстракты грейпфрута и мандарина. Но мармеладные конфеты появились впервые. Создатели полагают, что они придутся по вкусу детям и людям, которые не любят или забывают пить таблетки.
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