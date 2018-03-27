6 мифов о фитнесе и снижении веса

Сертифицированный специалист по фитнесу и персональный тренер знаменитостей Джим Карас из Чикаго развенчивает самые популярные заблуждения о фитнесе

Миф № 1: Ваши гены определяют ваш метаболизм и массу тела.

Только 25% массы тела действительно определяется вашими генами — остальное определяется вашим поведением. В любой момент вашей жизни вы можете кардинально изменить свой вес, если станете меньше есть и больше двигаться. Хорошо, скажем мягче: снизите калорийность вашего питания и увеличите вашу физическую активность. Ваш метаболизм, и скорость сжигания жира возрастут, если вы будете заниматься и силовыми нагрузками и кардио.

Исследователи из Университета Тафтса обнаружили, что силовые тренировки три раза в неделю, на протяжении всего 8 недель привели к увеличению силы контрольной группы обычных посетителей спортзала — втрое. Если вы становитесь сильнее, ваша мышечная ткань растет и эффективнее поглощает энергию. Больше мышц — быстрее метаболизм. Быстрее метаболизм — быстрее снижается ваш вес.

Миф №2: При выполнении силовых упражнений женщины становятся муже-подобными и набирают вес.

При выполнение силовых упражнений в организме действительно вырабатывается мужской гормон тестостерон, однако, если вы не ставите себе целью выступать на чемпионате «Мистер Вселенная», и чередуете силовые нагрузки с кардио, вам это не грозит.

Еще одна ошибка, пугающая новичков: жир весит меньше мышц, хотя и занимает больше места. Поэтому, когда на первых этапах вы сгоняете жир и набираете мышечную массу, ваш вес кажется вам неизменным, хотя вы становитесь значительно стройнее.

Миф №3: Чтобы согнать жирок, надо качать ту часть тела, где он есть.

Я видел много женщин, которые до одурения пытались работать над ягодицами и прессом, чтобы выглядеть стройнее и более подтянуто. К сожалению, здесь народная смекалка не действует.

Правда в том, что ваши ноги и живот становятся подтянутыми, только когда вы тренируете все мышцы тела. Только от общего метаболизма организма и общей мышечной массы зависит, насколько хорошо вы выглядите.

Хорошая новость от исследователей Университета Бирмингема, штат Алабама: женщины в возрасте от 61 года до 77 лет (ага!) после регулярных трехразовых тренировок в неделю сбросили больше жира, чем их коллеги мужчины, занимавшиеся по тому же режиму.

Миф №4: Чтобы держать мышцы в тонусе, вам необходимо много повторов с малыми отягощениями.

Тонус мышц прямо зависит от предельной нагрузки. Чтобы они были в форме, необходимо наращивать мышечную массу и сжигать жир. 10-12 повторов с максимальным весом принесет вам гораздо больше пользы, чем 10 подходов с весом, который для вас слишком легок — потому что на малых весах вы не стимулируете мышцы к росту и изменениям.

Миф №5: Силовые упражнения не укрепляют ваше сердце, это делает только кардио-тренировка.

Исследование, опубликованное в журнале Archives of Internal Medicine показывает, что силовые тренировки также могут улучшать сердечную деятельность. Вы просто получаете двойную пользу для сердца от силовых и кардио-тренировок.

Миф № 6: Вы потеряете гибкость при выполнении силовых упражнений

На самом деле это зависит от баланса ваших упражнений. Для совсем новичков, которые никогда не занимались спортом и вели сидячий образ жизни — даже просто силовые тренировки приводят к повышению гибкости тела. Международный журнал спортивной медицины недавно опубликовал исследование на эту тему.

Это происходит потому, что все наши мышцы в теле парные. На каждую мышцу-сгибатель приходится разгибатель. И когда, например, вы качаете бицепс, ваш трицепс подвергается растягивающим нагрузкам.

Проблема с гибкостью наступает только при отступлении от здравого смысла:

— вы не выполняете парные упражнения-антиподы. Перекачиваете одну группу мышц в ущерб другой

— вы страдаете синдромом новичка и ждете быстрых результатов, поэтому перенагружаете ваши мышцы и связки избыточной нагрузкой, травмируя их — вы не растягиваете мышцы после выполнения силовых упражнений и не даете им должного отдыха

Резюме: будьте последовательными и настойчивыми, консультируйтесь с тренером по подходящей вам программе нагрузок и ваше тело вас будет радовать