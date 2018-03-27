Чудо-спрей заменил кожу женщине, чью плоть пожирали бактерии

Мать троих детей вылечилась от пожирающей человеческую плоть бактерии после трехмесячной битвы. Ей помог экспериментальный спрей, заменивший женщине кожу. 37-летняя жительница штата Аризона Кристин Липински целых три месяца боролась за свою жизнь после того, как врачи диагностировали у неё страшное осложнение гриппа под названием некротизирующий фасциит. Неофициально его часто называют пожирающей человеческую плоть бактерией. Диагноз был установлен в январе, и для того, чтобы остановить опасную для жизни болезнь, медикам пришлось удалить с тела пациентки треть кожи. После 10 хирургических операций Кристин потеряла так много кожи, что врачам неоткуда было брать ее для пересадок. И тогда они обратились в Санитарное управление по контролю над продуктами питания и медикаментами США за разрешением на использование официально не одобренного экспериментального лечения. Этим лечением и был уникальный спрей, заменяющий человеческую кожу на некоторое время. Через неделю после нанесения спрея лечащий врач заявил Кристин о том, что 95% ее ран затянулось, и через пару недель она может рассчитывать на возвращение домой. Кристина не могла поверить в это чудо, она продолжала с ужасом вспоминать историю, которая начиналась, как самый обычный грипп, и закончилась самым страшным кошмаром в ее жизни. Некротизирующий фасциит может вызываться самыми разными бактериями, но чаще всего его причиной являются стрептококки группы А. Он быстро распространяется и вызывает смерть клеток соединительной ткани между мышцами, нервами, жиром и кровеносными сосудами, а также кожей. Очень многие жертвы этой болезни вынуждены проходить через ампутации конечностей для того, чтобы остановить стремительное развитие недуга. И всё равно приблизительно 25% пациентов с некротизирующим фасциитом умирают. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)