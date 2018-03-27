Симптомы и лечение сенной лихорадки 

Фото: Flickr/Patrick GiblinСимптомы и лечение сенной лихорадкиСенная лихорадка также известна как аллергический ринит, характеризуется сухим и стойким кашлем. При сезонной сенной лихорадке симптомы появляются только весной и осенью.
Фото: Flickr/Patrick Giblin
Сенная лихорадка — симптомы
У большинства людей сенную лихорадку впервые диагностируют в детском возрасте. Симптомы вызваны реакцией организма на аллерген. Обычно трудно отличить кашель сенной лихорадки от кашля, вызванного ОРВИ или гриппом. Отличительные черты кашля, вызванные сенной лихорадкой, включают:
продолжительность более 2 недель;
постоянное или неумолимое желание кашлять;
облегчение при применении антигистаминных или противоотечных средств.
Кашель сенной лихорадки может сопровождаться зудом или першением в горле, зудящими и слезящимися глазами, необъяснимой усталостью. Этот кашель обычно не сопровождается лихорадкой, головной болью и болями в теле. Боли могут возникнуть, если сенная лихорадка осложняется астмой или другими респираторными заболеваниями.
Сенная лихорадка — причины
Сенная лихорадка возникает, когда аллергены попадают в организм и вызывают аллергическую реакцию. Любые инородные вещества могут вызвать аллергическую реакцию. Если большинство люди чувствительны только к одному аллергену, некоторые чувствительны к нескольким аллергенам.
Аллергены, вызывающие сенную лихорадку
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пыльца трав;
цветение деревьев, таких как дуб, шелковица, клен, западный красный кедр и вяз;
цветочная пыльца;
пыльца от цветущих кустарников, деревьев и кустарников: они могут включать полынь и подорожник;
споры грибков и плесени.
Аллергены, связанные с сенной лихорадкой
перхоть домашних животных;
домашняя пыль;
экскременты, слюна и оболочки пылевых клещей;
споры плесени и грибка;
химические раздражители в чистящих средствах, таких как стиральные порошки;
химикаты, содержащиеся в аэрозолях;
дым;
пыль;
газы из таких материалов, как резина, холст и кожа;
загрязнение воздуха выхлопными газами автомобиля;
экскременты, слюна и оболочка тараканов также являются сильными аллергенами.
Сенная лихорадка — диагностика
Если врач-терапевт или педиатр заподозрит, что у человека сенная лихорадка, то обычно он направляет его к аллергологу. Аллерголог задаст вопросы об образе жизни, домашней и рабочей среде, истории болезни и симптомах, а затем проведет осмотр носа и горла.
Как правило, при сенной лихорадке выявляются следующие признаки:
зуд, першение и сухость в горле;
зуд в носу;
постоянная потребность откашляться;
заложенность, которая длится дольше 2 недель;
зудящие, отекшие глаза;
чихание;
насморк;
боль в горле;
незначительная усталость и слабость;
снижение или потеря обоняния и вкуса.
Сенная лихорадка — лечение
Домашние средства
использование спрея на основе физиологического раствора;
теплая ванна или душ;
лекарственные препараты от кашля;
питье теплой жидкости, изготовленной из ромашки, мяты, тимьяна, имбиря
добавлять от 1 до 2 столовых ложек меда в чай или другие теплые напитки;
выпивать смесь воды с 1-3 столовыми ложками яблочного уксуса или лимона;
полоскать горло смесью из половины столовой ложки соли, смешанной с теплой воды, несколько раз в день;
добавление куркумы в пищу или чай;
использование эвкалиптового масла.
Медикаментозное лечение
Медицинские методы лечения кашля сенной лихорадки включают:
антигистаминные препараты;
назальные кортикостероидные спреи.
Сенная лихорадка — профилактика
Самый лучший способ, чтобы предотвратить сенную лихорадку, это избегать аллергенов. Изменения образа жизни могут снизить риск и уменьшить тяжесть симптомов. Частая уборка дома поможет уменьшить аллергены.
При сезонной сенной лихорадке необходимо:
Еженедельно пылесосить мебель, стены, вентиляторы, произведения искусства и потолки;
Предотвратить контакты с плесенью и грибком с помощью защитной одежды, перчаток, очков и маски для лица;
Стирать постельные принадлежности в теплой воде ежемесячно;
Носить пылезащитную маску во время чистки;
Использовать натуральные, без запаха чистящие, гигиенические и косметические средства.
Если имеется аллергия на животных, то необходимо:
избегать накопления шерсти домашних животных;
уничтожать тараканов;
не прикасаться к лицу или глазам, когда вокруг животные;
мыть руки после прикосновения к животным.
Советы по предотвращению сенной лихорадки
прием антигистаминных препаратов весной и осенью;
ношение маски и очков;
поддержание окон закрытыми во время сезона сенной лихорадки;
частая смена одежды при воздействии аллергенов.