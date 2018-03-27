Симптомы и лечение сенной лихорадки

Фото: Flickr/Patrick GiblinСимптомы и лечение сенной лихорадкиСенная лихорадка также известна как аллергический ринит, характеризуется сухим и стойким кашлем. При сезонной сенной лихорадке симптомы появляются только весной и осенью.

Фото: Flickr/Patrick Giblin

Сенная лихорадка — симптомы

У большинства людей сенную лихорадку впервые диагностируют в детском возрасте. Симптомы вызваны реакцией организма на аллерген. Обычно трудно отличить кашель сенной лихорадки от кашля, вызванного ОРВИ или гриппом. Отличительные черты кашля, вызванные сенной лихорадкой, включают:

продолжительность более 2 недель;

постоянное или неумолимое желание кашлять;

облегчение при применении антигистаминных или противоотечных средств.

Кашель сенной лихорадки может сопровождаться зудом или першением в горле, зудящими и слезящимися глазами, необъяснимой усталостью. Этот кашель обычно не сопровождается лихорадкой, головной болью и болями в теле. Боли могут возникнуть, если сенная лихорадка осложняется астмой или другими респираторными заболеваниями.

Сенная лихорадка — причины

Сенная лихорадка возникает, когда аллергены попадают в организм и вызывают аллергическую реакцию. Любые инородные вещества могут вызвать аллергическую реакцию. Если большинство люди чувствительны только к одному аллергену, некоторые чувствительны к нескольким аллергенам.

Аллергены, вызывающие сенную лихорадку

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пыльца трав;

цветение деревьев, таких как дуб, шелковица, клен, западный красный кедр и вяз;

цветочная пыльца;

пыльца от цветущих кустарников, деревьев и кустарников: они могут включать полынь и подорожник;

споры грибков и плесени.

Аллергены, связанные с сенной лихорадкой

перхоть домашних животных;

домашняя пыль;

экскременты, слюна и оболочки пылевых клещей;

споры плесени и грибка;

химические раздражители в чистящих средствах, таких как стиральные порошки;

химикаты, содержащиеся в аэрозолях;

дым;

пыль;

газы из таких материалов, как резина, холст и кожа;

загрязнение воздуха выхлопными газами автомобиля;

экскременты, слюна и оболочка тараканов также являются сильными аллергенами.

Сенная лихорадка — диагностика

Если врач-терапевт или педиатр заподозрит, что у человека сенная лихорадка, то обычно он направляет его к аллергологу. Аллерголог задаст вопросы об образе жизни, домашней и рабочей среде, истории болезни и симптомах, а затем проведет осмотр носа и горла.

Как правило, при сенной лихорадке выявляются следующие признаки:

зуд, першение и сухость в горле;

зуд в носу;

постоянная потребность откашляться;

заложенность, которая длится дольше 2 недель;

зудящие, отекшие глаза;

чихание;

насморк;

боль в горле;

незначительная усталость и слабость;

снижение или потеря обоняния и вкуса.

Сенная лихорадка — лечение

Домашние средства

использование спрея на основе физиологического раствора;

теплая ванна или душ;

лекарственные препараты от кашля;

питье теплой жидкости, изготовленной из ромашки, мяты, тимьяна, имбиря

добавлять от 1 до 2 столовых ложек меда в чай или другие теплые напитки;

выпивать смесь воды с 1-3 столовыми ложками яблочного уксуса или лимона;

полоскать горло смесью из половины столовой ложки соли, смешанной с теплой воды, несколько раз в день;

добавление куркумы в пищу или чай;

использование эвкалиптового масла.

Медикаментозное лечение

Медицинские методы лечения кашля сенной лихорадки включают:

антигистаминные препараты;

назальные кортикостероидные спреи.

Сенная лихорадка — профилактика

Самый лучший способ, чтобы предотвратить сенную лихорадку, это избегать аллергенов. Изменения образа жизни могут снизить риск и уменьшить тяжесть симптомов. Частая уборка дома поможет уменьшить аллергены.

При сезонной сенной лихорадке необходимо:

Еженедельно пылесосить мебель, стены, вентиляторы, произведения искусства и потолки;

Предотвратить контакты с плесенью и грибком с помощью защитной одежды, перчаток, очков и маски для лица;

Стирать постельные принадлежности в теплой воде ежемесячно;

Носить пылезащитную маску во время чистки;

Использовать натуральные, без запаха чистящие, гигиенические и косметические средства.

Если имеется аллергия на животных, то необходимо:

избегать накопления шерсти домашних животных;

уничтожать тараканов;

не прикасаться к лицу или глазам, когда вокруг животные;

мыть руки после прикосновения к животным.

Советы по предотвращению сенной лихорадки

прием антигистаминных препаратов весной и осенью;

ношение маски и очков;

поддержание окон закрытыми во время сезона сенной лихорадки;

частая смена одежды при воздействии аллергенов.