Уход за кожей лица после 40 лет: основные проблемы и решения

Проблема: сухая кожа и шелушение

Если коже не хватает увлажнения, процесс старения ускоряется. Кроме того, регулярное воздействие солнечного света может усугубить ситуацию и привести к появлению так называемых паучьих вен, пигментных пятен и глубоких морщин. Для снижения рисков рекомендуется санскрин с фактором защиты от солнца 30 и более. Солнцезащитный крем будет актуален как основной уход за сухой кожей после 40 лет в любую погоду и время года. Уходовые средства должны содержать комплекс витаминов и масел для обильного насыщения сухой кожи. Раз в неделю необходимы домашние спа-процедуры для кожи лица — бережно очищаем ее скрабом и питаем масками с содержанием витамина E и экстракта зеленого чая.

Решением проблемы сухости зрелой кожи станет сыворотка EXTRA Repair Serum от магазина «РИВ ГОШ». Масло семян мятлика лугового дарит коже увлажнение, экстракты пшеницы, оливы и отрубей помогают удерживать ее в клетках, а витамин С и мощные пептиды сокращают видимость морщин.

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Телефон: +7 (800) 333-20-20 Сайт: shop.rivegauche.ru Проблема: жирный блеск и закупоренные поры

Есть мнение, что жирная кожа не нуждается в регулярном питании и увлажнении. Зачастую женщины используют слишком агрессивные, спиртосодержащие средства для подсушивания, из-за чего повышается опасность повредить липидный барьер кожи. Итог — жирный блеск, расширенные поры и шелушение. Уход за жирной кожей после 40 лет предполагает использование ряда средств — тоника или лосьона на базе растительных экстрактов и альфа-гидроксидных кислот, сывороток с экстрактом женьшеня или коэнзимом, увлажняющих кремов и альгинатных масок.

Проблема: сеточка морщин и мешки под глазами

Уход за кожей вокруг глаз после 40 лет нацелен на решение трех проблем: мелкие морщины, припухлость век и отечность. Для сглаживания морщин нужно ежедневно применять увлажняющий крем или сыворотку. Для борьбы с темными кругами и припухлостью стоить развить новые привычки: спать на спине, а по утрам протирать кубиком льда область вокруг глаз. Также необходимо активно пользоваться уходовыми средствами с содержанием витамина К и кофеина.

Проблема: потеря тонуса

В уходе за зрелой кожей лица значительную роль играют косметические продукты со специальными добавками — с витаминами A, E, C и коэнзимом Q10 для борьбы со свободными радикалами, с фруктовыми кислотами для бережного отшелушивания кожи, с гиалуроновой кислотой для глубокого увлажнения и с ретинолом для регенерации клеток. Антивозрастные кремы, сыворотки и эмульсии насыщают кожу и защищают ее от внешних факторов, восстанавливают клетки эпидермиса. Следует как минимум раз в полгода чередовать средства — так кожа не успеет привыкнуть к активным веществам. Мнение эксперта— Людям после 40 лет нужно учитывать большое количество факторов, чтобы поддерживать кожу в тонусе. Делаем акцент на домашний уход, потому что регулярные процедуры играют большую роль в сохранении здоровья кожи. Если женщина начинает замечать морщинки и заломы, то необходимо запланировать поход к косметологу. Важно помнить о чистке лица. Также для кожи после 40 лет необходимо более интенсивное увлажнение и питание, чем для молодой. Инга Ловягина, врач-косметолог

Для улучшения тонуса и упругости кожи используйте интенсивный структурирующий крем Valmont Dermo Structuring Master от магазина «РИВ ГОШ». Благодаря специальному комплексу против морщин и экстрактам дикого ямса и фитостеролов сои крем способствует укреплению и повышению плотности дермы, выравнивает поверхность кожи и уменьшает глубину структурных морщин.

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Телефон: +7 (800) 333-20-20 Сайт: shop.rivegauche.ru Проблема: плохая регенерация кожи

В 40 лет замедляется процесс постоянного и непрерывного обновления клеток кожи, поэтому стоит обратить внимание на пилинг с фруктовыми кислотами. Пилинг —косметическая процедура, в процессе которой удаляют омертвевшие клетки. С возрастом регенерация замедляется, а верхний слой состоит из неактивных клеток, что ограничивает доступ кожи к кислороду. Для стимулирования естественной выработки коллагена, выравнивания цвета лица и осветления пигментных пятен подойдет фруктовый пилинг. К услуге следует прибегать раз в полгода — эффект сохраняется примерно семь месяцев. Проблема: обвисание контура лица

У женщин после 40 лет популярностью пользуются процедуры, способные восстановить четкий контур лица. Биоармирование — одна из таких салонных процедур: с помощью гелевых нитей под кожу вводят гиалуроновую кислоту. Результат — подтянутая, увлажненная кожа. Как правильно ухаживать за кожей:

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