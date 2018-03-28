5 причин сделать перерыв во время работы

Трудно убедить себя сделать перерыв в работе не только на обед, но и в течение всего трудового дня. Когда я отвлекаюсь, то ругаю себя за прокрастинацию и спешу скорее вернуться к делу. По мнению специалистов, регулярный отдых от работы в течении дня только улучшит производительность. Вот что на этот счет говорит тренер по личной эффективности Кейси Моран:

Исследования показывают, что мозг работает лучше всего 52 минуты, а затем «делает перерыв» на 17 минут. Поэтому я советую клиентам работать от 45 минут до часа и делать перерывы от 12 до 15 минут. Все люди разные, поэтому важно выяснить, что лучше всего работает для вас. Мозг, как и все, устает. Таким образом, сосредоточенность в течение восьми часов подряд не реалистична и не здорова. Чем больше вы «толкаете» себя, тем больше стресса (кортизола) высвобождается, что снижает вашу иммунную систему.

Вот еще несколько научных доказательств, что тебе нужно чаще отрываться от компьютера. Твое тело должно двигаться

Если ты целый день проводишь за компьютером, твое тело мечтает только об одном — подвигаться. Даже небольшая регулярная активность избавит от боли в спине и других проблем со здоровьем, связанных с сидячим образом жизни. Этот факт ученые подтверждали неоднократно. Так, исследование в Международном журнале поведенческого питания и физической активности сообщает, что прогулка всего пять минут в час улучшает настроение человека и добавляет энергии. Другое исследование, опубликованное в Американском журнале эпидемиологии, показало, что клетки людей, проводящих большую часть времени сидя, стареют быстрее. Вставай ненадолго каждые 20-30 минут, и тело будет тебе благодарно. Перерывы помогают лучше сосредоточиться в долгой перспективе

Кажется, что когда ты работаешь меньше по времени, то и объем выполненных заданий сокращается. На самом деле, после перерыва ты будешь действовать быстрее и эффективней, а значит, больше успеешь. Одно исследование показало, что люди лучше справлялись с задачами, которые требуют длительной сосредоточенности, если периодически переключались на другие дела.

Постоянная стимуляция регистрируется нашим мозгом как неважная до такой степени, что мозг перестает на нее реагировать. С практической точки зрения, наши исследования показывают, что, сталкиваясь с длительными задачами (например, обучение перед выпускным экзаменом), лучше всего позволять себе краткие перерывы.

— отмечает автор исследования Алехандро Льерас. Перерывы упрощают принятие решений

Перерыв может сделать тебя креативнее Если тебе приходится целый день принимать кучу решений в режиме нон-стоп, ты начинаешь страдать от того, что психологи называют «усталостью от решений». Выбор дается все сложнее, поэтому ты просто останавливаешься на том, что проще, а не на том, что лучше. Это подтверждает исследование, опубликованное в материалах американской Национальной академии наук . Установлено, что судьи с большей вероятностью предоставляют заключенным условно-досрочное освобождение после перерыва. Все дело в том, что отказать — это всегда самый простой путь, который и выбирает человек с синдромом усталости от решений. Твой мозг продолжает искать решение проблемы во время отдыха Когда ты позволяешь уму блуждать, то находишься гораздо ближе к решению проблемы, чем кажется. Режим работы по умолчанию, в котором мозг находится во время отдыха, важен для активной, внутренне ориентированной психосоциальной обработки. Например, при активизации личных воспоминаний, соотношении социальных эмоций с представлениями о морали. Также отвлечение помогает мыслить более масштабно и думать на перспективу.

Отдых активизирует твои творческие силы и помогает нестандартно подойти к решению задачи. В исследовании, опубликованном в журнале Creativity Research Journal, говорится, что люди придумывали больше идей в упражнении с мозговым штурмом, когда брали перерыв и занимались делами, не связанными с основной задачей. Авторы полагают, что если человек слишком долго работает над одной и той же проблемой, то подходит к ней слишком близко и не способен на новые решения. Уделяя немного времени чему-то другому, ты вернешься к работе со свежим взглядом. Не стоит чувствовать себя виноватой, если покидаешь рабочее место в течение дня. Так ты улучшаешь свою эффективность и помогаешь организму быть здоровее. Главное, уметь быстро сосредоточиться на работе после небольшого отдыха.