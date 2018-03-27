Причиной трехлетнего зуда оказался дефицит витаминов

Может ли это быть причиной затянувшегося зуда, который так сильно портит жизнь? 72-летняя женщина выяснила, что ее проблемы вызываются дефицитом витамина, хотя многочисленные врачи не смогли поставить правильный диагноз. Три долгих года англичанка Полин Ньютон страдала от невыносимого зуда, который превратил ее жизнь в настоящий ад. Порой ей хотелось чесаться так сильно, что она просто не могла заснуть, расчесывая кожу до образования кровавых язв. 72-летняя жительница графства Эссекс вспоминает, что просыпалась среди ночи и начинала интенсивно чесаться, приводя в отчаяние своего 65-летнего супруга. Естественно, что из-за этого женщина сталкивалась с хронической усталостью и нехваткой энергии. Она без конца посещала врачей, но ни один из них, включая даже дерматолога с мировым именем, не смог установить точную причину зуда. Женщина проходила через многочисленные методы диагностики и лечения, но лишь в феврале этого года она узнала о правильном диагнозе, после того, как сдала обычный анализ крови. Он показал значительный дефицит витамина B12, что довольно часто вызывает зуд. К сожалению, данная особенность почему-то часто игнорируется врачами, что и происходило в случае с Полин. Буквально через несколько часов после того, как ей провели капельницу с витамином B12, симптомы женщины улучшились. А через несколько дней терапии она полностью избавилась от того кошмара, который сопровождал ее такое длительное время. Не так давно Британская ассоциация дерматологов опубликовала новое руководство для специалистов, пациенты которых столкнулись с хроническим зудом. Оно позволяет избежать долгого ожидания диагноза, поскольку значительно ускоряет его за счет проведения различных тестов, включая и анализ крови на предмет витаминной недостаточности. Жизнь с хронической болью, причиной которой является зуд, для многих людей может быть настолько невыносимой, что они даже начинают задумываться о суициде. Вполне возможно, что в некоторых случаях им просто требуются капельницы с витаминами. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)