Голень как предчувствие. Как накачать массивные икры к лету

Голень — та мышца, которая может испортить весь внешний вид. Вы можете иметь рельефный верх и массивные мышцы бедер, но если ниже ваши ноги тонки как спички — рассыпается весь внешний вид.

Как накачать мышцы голени, которые в бодибилдинге называют самыми «вредными» и неподатливыми — разбирался «Советский спорт».

Подбираем программу

В силовом тренинге нет единого мнения о том, на какую нагрузку лучше отзывается голень. Одни источники — например, Арнольд Шварценеггер — считают, что голень лучше растет от предельных весов и «малоповторки». Другие — например, Дориан Йейтс — полагают, что необходимо «пробивать» неподатливую голень средними весами и большим количеством повторов — от 15 до 20 и выше.

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Чтобы понять, какой режим упражнений лучше действует на вас, чередуйте циклы тренировок с большими и средними весами. Каждый цикл должен занимать в среднем три недели. По его окончании, смотрите за результатом и — если он не удовлетворяет вас, меняйте вес и количество повторов.

Включаем интенсив

Мышцы голени — относительно небольшие и быстро восстанавливаются. Поэтому их можно тренировать чаще. Если вы «делали» голень один раз в неделю в дополнение к своей обычной программе для ног, начните делать упражнения на эту часть тела два-три раза в неделю. Следите за результатом. Между тренировками голени делайте паузы в один день.

Ходим по лестницам

Вне тренажерного зала голени можно «нагружать» подъемами по лестницам. Избегайте лифтов и всегда идите пешком до нужного этажа. При подъеме на каждую ступеньку поднимайтесь на носок ноги — почувствуйте напряжение в области икр. Такая «бытовая» тренировка всегда будет держать мышцы голени в тонусе.

Прыгаем на скакалке

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Обычная тренировка со скакалкой отлично тренирует голень. Делайте несколько раундов прыжков по 1-2 минуты перед каждой тренировкой. Приземляйтесь на носок, при прыжках не ставьте на пол пятку. В противном случае, это уменьшит нагрузку на икры.

Изучите двойные прыжки на скакалке (два оборота за один прыжок). Они заставят ваши голени работать еще интенсивнее: вам придется выше прыгать и жестче отталкиваться от земли. Кроме этого, двойные прыжки — отличное упражнение для жиросжигания

Тренируем икры в течение дня Тренировку икр можно устраивать прямо среди дня — не важно, находитесь вы в офисе, дома или гуляете. Поднимайте ноги на носки и с напряжением опускайте, когда сидите за офисным столом — делайте так до появления жжения в икрах. Делайте серии подъемов, посадив на плечи ребенка — превратите упражнение в игру. Во время прогулки пробуйте проходить отрезки пути на носочках, а в конце — делайте серии из 15-20 прыжков из приседа. Все вместе это поможет превратить голень из отстающей мышцы в вашу гордость.