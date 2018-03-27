Тональный крем

Идеальная кожа — это визитная карточка каждой женщины, но даже у той представительницы прекрасного пола, которая тщательно следит за собой, могут быть мелкие недостатки кожи. Косметологи рассказали сайту МедикФорум, как пользоваться тональным кремом. Не вовремя выскочивший прыщик или раздражения кожи не только смотрятся неэстетичное, но и могут испортить настроение на целый день. К счастью, есть универсальное средство для маскировки недостатков кожи. Тональный крем, нанесенный на кожу лица не только способен сравнять тон лица, сделать кожу сияющей и ровной, но и может эффективно замаскировать все изъяны. Выбирая тональный крем, стоит обращать внимание на целый ряд факторов и в первую очередь это тип кожи. В зависимости от того какая у вас кожа — жирная, сухая или комбинированная строит отдать предпочтение тональному крему той или иной серии. Зачастую тональные кремы делятся и на возрастные категории — то средство, которое подходит для зрелой кожи не всегда будет идеальным выбором для молоденьких девушек. Кроме этого тональные кремы различаются по своей текстуре (более жирные и абсолютно легкие, практические невесомы), а также по тональности — от светлых ванильных оттенков, до более темных, создающих легкий эффект загара. При покупке тонального средства очень важно не прогадать с выбором. Неподходящий для вашего типа кожи тональный крем слишком темного тона или неприятной для вас текстуры способен огорчить, кого угодно и другого выбора как приобрести еще один новый крем не останется. Тональный крем — это лучший друг каждой девушки, которая всегда хочет иметь свежий вид и быть на высоте. Тональный крем непременно найдется практически в каждой косметичке — он всегда поможет замаскировать недостатки, устранить ненужный блеск кожи или замаскировать темные круги под глазами. Ранее визажисты рассказали, как использовать косметику экономично.