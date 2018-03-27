Удаление жира ультразвуком

Особенностью проведения пластической операции методом ультразвуковой липосакции является использование ультразвука для разрушения жировых клеток. Под воздействием ультразвука создается эффект кавитации, в результате которого образуется большое количество воздушных пузырьков. Эти пузырьки, увеличиваясь, разрывают клетки подкожного жира. В дальнейшем существует две методики вывода жировой эмульсии, в зависимости от количества удаляемого жира. При небольшом количестве образовавшейся эмульсии, она не удаляется хирургическим путем, а выводиться естественным путем. Врачи рассказали сайту МедикФорум, что в этом случае возникают большие нагрузки на печень пациента, и поэтому данный метод врачи не всегда рекомендуют. При большом количестве удаляемого жира, образовавшуюся эмульсию отсасывают с использованием микро канюлей диаметром 2-3 мм, создавая низкое давление, которое в свою очередь предупреждает от повреждения кровеносные сосуды и капилляры. Методика выполнения: — в зоны липосакции вводится ультразвуковой зонд, под определенным направлением так, чтобы ультразвук не мог нарушить внутренние органы, а действовал только в зоне подкожного жира. Под действием кавитации происходит разрушение жировых клеток и в зону липосакции вводятся канюли. С помощью вакуумного отсоса выкачивается жировая эмульсия. Достоинства ультразвуковой липосакции: — большое количество удаляемого жира — до 6-8 литров; — высокое качество конечного результата, так как под действием ультразвука происходит автоматическая подтяжка кожи; — небольшой срок реабилитации, так как ультразвук разрушает не только жировую ткань, а и эмульгат, что в свою очередь не приводит к нежелательной аутоинтоксикации и рубцеванию кожных тканей. Недостатки: — нельзя применять ультразвуковую липосакцию на животе, так как возможно прохождение ультразвука сквозь брюшные стенки и поражение внутренних органов; — возможные осложнения это ожоги кожи, появление послеоперационных гематом. При проведении УЗ-липосакции большое значение имеет техническое оборудование для проведения операции. При использовании аппаратов 1 и 2-го поколений имелись определенные проблемы, из-за которых у пациентов возникали послеоперационные осложнения. Аппараты 3-го поколения более совершенны, хотя они и дорогие, но позволяют избежать подобных проблем. Таким образом, УЗ-липосакция, с использованием современного оборудования, несомненно, будет востребована. Ранее врачи рассказали, к чему может приводить липосакция.