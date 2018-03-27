Почему мы стареем быстрее? 6 причин родом из XXI века

Хотим мы того или нет, но механизм старения запускается с 25 лет. И это лишь вопрос времени, когда изменения станут заметны. Но не стоит забывать, что помимо генетической предрасположенности многое зависит от внешних факторов: условий и образа жизни, места обитания, экологии, питания, работы, наличия вредных привычек. Мы собрали 6 современных причин старения, но не для того, чтобы ты расстраивалась. Предлагаем взять ситуацию под контроль и отложить старение в долгий ящик!

1. Смартфон и соцсети

Пока мы бодрствуем и даже спим в обнимку с гаджетами, научная общественность спорит о вреде и пользе синего света, который они излучают. Его влияние изучено не до конца, а вот за чем действительно нужно следить, так это за нагрузкой на глаза и за позой. Вспомни, например, свое стандартное положение со смартфоном в руках: спина сгорблена, шея согнута, голова вниз. Все это так или иначе влияет на кожу, а вероятность последствий (появление морщин на шее, потеря четкости овала лица, провисание кожи в области подбородка) выше, чем от воздействия синего света.

Что делать? Хотя бы иногда отказываться от просмотра ленты социальных сетей: не стоит сутки напролет сидеть, уткнувшись в экран смартфона. Свежий воздух, спорт, правильное питание, уход — вот настоящие враги старения.

2. Фастфуд

Если ты не представляешь своей жизни без вредной, но такой вкусной еды, то лишних килограммов и преждевременного старения не избежать. Отечность тканей лица, выраженная дряблость и сухость кожи, деформация контуров, блеклый цвет лица — лишь некоторые последствия любви к фастфуду.

Что делать? Контролировать свое питание, изменить психологическое восприятие еды и помнить: мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть.

3. Загар

Любительниц валяться на пляже и проводить много времени в солярии (особенно пренебрегающих солнцезащитными средствами) ждут сухая истонченная кожа, сеть морщинок, раздражения и покраснения. Кроме того, чрезмерное увлечение солнечными ваннами небезопасно для здоровья.

Что делать? Не забывать о качественной защите от солнца и загорать в меру.

4. Курение

Сигареты оказывают влияние на кожу, сопоставимое с влиянием ультрафиолета: свободные радикалы высвобождаются и активируют энзимы. Те, в свою очередь, разрушают эластин и коллаген. Неизбежный результат — морщины и дряблая кожа.

Что делать? Постепенно отказаться от сигарет, заменив привычку другими радостями в жизни.

5. Офисная работа

А ты знала, что рабочий день у монитора от 6 часов ежедневно старит женщину в среднем на 5−10 лет? У косметологов даже есть такой термин — компьютерное лицо (с темными кругами под глазами, сухой раздраженной кожей и очевидными морщинками) и индюшачья шея.

Что делать? Не забывать о перерывах, выходить на свежий воздух, пить больше воды, контролировать позу (не горбиться и не подпирать лицо рукой), поставить увлажнитель воздуха (враг кондиционеров и сухого офисного воздуха), пользоваться термальной водой.

6. Образ жизни

Ты сова и любишь бодрствовать ночью, а днем «клюешь» носом? Мало того, что это не лучшим образом сказывается на качестве жизни, так еще и для кожи не очень полезно. Дело в том, что у кожи тоже есть свой ритм жизни. Ночью активируются все клеточные процессы (деление клеток, рождение новых и отмирание старых), поэтому, когда ты веселишься ночью на вечеринке или сидишь за компьютером, биоритм кожи нарушается. Итог: она становится чувствительной, раздражительной, нарушается гормональный фон.

Что делать? Стараться избавиться от хронического недосыпа, перейти на здоровое питание, использовать ночные кремы и маски для регенерации кожи.