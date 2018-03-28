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11 косметических средств с SPF, которые защитят вас от пигментации
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11 косметических средств с SPF, которые защитят вас от пигментации 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Дерматологи с уверенностью заявляют о том, что солнце — главный враг нашей кожи. Лучи солнца сушат ее, и старят. Именно поэтому нужно всеми силами бороться с их вредным влиянием, чем собственно и занимается сейчас косметическая индустрия. Возможно, вы обращали внимание, что очень часто на баночках с кремами пишут аббревиатуру «SPF». Эти три волшебные буквы и есть основные способы защиты от солнца.11 косметических средств с SPF, которые защитят вас от пигментацииА если учесть, что на улице весна, и солнце стало нас радовать все чаще и чаще, пришло самое время посмотреть, что нам предлагают разные производители косметических средств для защиты лица. SPF расшифровывается как «Sun Protection Factor» означает — «фактор защиты от  солнца». После этих букв часто стоит цифра, которая показывает насколько высок
уровень защиты, от минимальных 5 и до 100. Само по себе SPF — это  особое вещество, которое поглощает ультрафиолетовые лучи. Плюс ко всему в таких
кремах множество полезных витаминов для кожи, которые её увлажняют и питают. По  текстуре эти крема очень легкие, они быстро впитываются в кожу, поэтому
пользоваться ими одно сплошное удовольствие. Благодаря прогрессивному росту
бьюти-индустрии, появились не только крема, но и салфетки, спреи, гели и прочие
радости жизни, которые смогут защитить нас от вредного солнечного воздействия. Более того, на сегодняшний день, большинство косметических брендов выпускают различные крема с содержанием SPF, будь то увлажняющие, питательные, просто дневные. Читайте также: 7 косметических средств, которые помогут сохранить молодость вашей кожи Собираемся в дорогу: какую косметику нужно обязательно брать с собой в отпуск
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