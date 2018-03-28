Беременность после выкидыша: что нужно знать

Каковы шансы, что это повторится?

Очень маленькие. Для большинства женщин выкидыш — разовое происшествие, а все остальные беременности протекают нормально. Вероятность повторной потери беременности — 14%, после двух выкидышей — 26%.

Нужно ли обследоваться перед зачатием?

После одного выкидыша этого не требуется, можно смело планировать новую беременность. После двух неудач стоит обследоваться, как именно — скажет акушер-гинеколог. Как правило, это анализы крови на гормоны и свертываемость, генетические тесты, УЗИ органов малого таза. Иногда требуется гистероскопия.

Когда можно беременеть?

Как правило, после потери секс — это последнее, о чем хочется думать. Дайте себе время прожить горе, при необходимости поговорите с психологом. С медицинской точки зрения после одного выкидыша можно беременеть в следующем же цикле: через 4-6 недель. После второй или третьей утраты стоит посоветоваться с врачом: возможно, перед зачатием вам или партнеру потребуется лечение.

По статистике, у 70% женщин новая беременность после выкидыша наступает в течение трех месяцев попыток.

Можно ли как-то предотвратить выкидыш?

Если это не первая потеря беременности, вы обследовались и выявили ее причины, то гинеколог наверняка назначит терапию. В остальных случаях ничего сделать нельзя (и не нужно). Постарайтесь перед зачатием вести здоровый образ жизни, принимать витамины и фолиевую кислоту, откажитесь от курения и алкоголя.

Какие чувства я буду испытывать?

Для большинства женщин срок, на котором они потеряли предыдущую беременность, является своеобразным рубежом. Когда он будет пройден, вы выдохните с облегчением. Многие мамы с удивлением отмечают эмоциональную холодность по отношению к будущему малышу, но это нормально: так наша психика защищает себя от возможной боли новой утраты. Не держите чувства в себе: говорите о них с партнером, родными. Очень помогает общение с другими мамами, прошедшими через это, — в интернете есть специальные группы и форумы.

Что можно сделать, чтобы избавиться от тревожности?

Работать с психологом

При желании наблюдаться у другого врача

Не обращать внимание на советы посторонних людей

Не объявлять о своей беременности до II триместра — или любого другого срока

Попросить гинеколога о более частых визитах

Повременить с покупкой приданого для малыша

Ни в чем себя не винить и разрешать себе любые чувства

А главное, помнить: все обязательно получится!