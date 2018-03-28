10 новых суперэффективных масок для лица

СодержаниеКрем-маска (кремовая маска) Сухая маскаГелевая маскаГидрогелевая маскаПластифицирующая маскаАльгинатная маскаМагнитная маскаМаска-пилингКислородная маскаСплэш-маска

Еще недавно маски для лица существовали только трех видов: очищающие, увлажняющие и питательные. Но теперь все изменилось! Косметический арсенал дополнили средства на основе железной пудры, 24-каратного золота, альгината и гидрогеля. Существуют маски, которые сами делают массаж, а также те, что преображают кожу за рекордные 15 секунд. Наденьте маски, господа!

Крем-маска (кремовая маска)

Идеальна для нормальной и сухой кожи.

Коже любого типа требуется увлажнение. Современные представительницы прекрасного пола часто недооценивают роль питьевого режима, поэтому их кожа тяготеет к сухости, выглядит обезвоженной. «А если женщина еще употребляет много сахара, ее кожа теряет упругость и объем, появляются морщины. Сахар „разрушает“ волокна эластина и коллагена», — рассказывает косметолог Нэнси Рейган

Маска кремовой текстуры богата на увлажняющие компоненты и масла, которые проникают в кожу и способствуют ее восстановлению. Лучшим выбором являются те, что содержат гиалуроновую кислоту — она удерживает влагу в клетках кожи и заставляет лицо сиять. Самые популярные экзотические ингредиенты — экстракт жемчуга, белый трюфель, кислородные дроны и нанозолото.

Сухая маска

Подходит всем типам кожи.

Эта бьюти-новинка появилась совсем недавно и еще не все женщины успели оценить ее по достоинству. Внешне такая маска выглядит как обычная из текстиля, одно лишь отличие — она абсолютно сухая. И перед применением ее не нужно увлажнять! Принцип работы здесь другой: активные ингредиенты маски испаряются и благодаря этому проникают в кожу. Чтобы активизировать нужные процессы, перед использованием маску нужно хорошенько размять в руках.

После снятия косметического средства кожа приобретает свежесть и яркость, при этом нет ощущения липкости и жирности, которые могут возникнуть после применения традиционных масок. Можно сразу же приступать к нанесению макияжа.

Гелевая маска

Идеальный вариант для сухой, жирной и чувствительной кожи.

Благодаря легкой текстуре и хорошим увлажняющим свойствам, гелевая маска не перегружает кожу, действуя нежно и деликатно. Подходит для жаркого времени года. Перед применением маску лучше держать в холодильнике, в этом случае ее успокаивающие и охлаждающие свойства проявят себя в полную силу.

«Гелевые маски требуются коже, которая нуждается в гидратации, укреплении и детоксе. Они помогают кожным покровам восстанавливаться, нормализуют водный баланс», — рассказывает косметолог Нэнси Рейган. Эффект особенно заметен на уставшей и утомленной коже.

Гидрогелевая маска

Подходит всем типам кожи, особенно эффективна в антивозрастном уходе.

Это продукт №1 в уходе кореянок и японок! Корейские косметические компании бросили вызов фаворитам среди женщин — тканевым маскам. Благодаря применению гидрогеля, средство обеспечивает более плотное прилегание к коже. Под воздействием температуры гель впитывается, обогащая кожные покровы активными компонентами. В их число входят гиалуроновая кислота, растительные экстракты, пептиды и эфирные масла.

Средство идеально вписывается в антивозрастной уход. Способность разглаживать мелкие морщинки, выравнивать цвет лица и улучшать состояние кожи, а также подтягивать дряблые участки и корректировать овал лица — оценят женщины «немного за 30».

Пластифицирующая маска

Идеальна для жирной, комбинированной, нормальной кожи.

Это SOS-средство для кожи с активной работой сальных желез. Помогает справиться с черными точками и закупоркой пор, сальным блеском. Маска выпускается в виде сухого порошка, который разводится обычной водой, превращается в гель и затем распределяется по лицу. В течение обозначенного производителем времени (достаточно 15-30 минут) средство затвердевает, после чего снимается с лица одним движением.

Маска хорошо очищает кожу, удаляя черные точки, нормализует работу сальных желез и стягивает поры, матирует. Во время процедуры происходит нагрев кожи, поэтому маску не стоит использовать женщинам с проявлениями купероза на лице.

Очищающая матирующая маска для жирной проблемной кожи EFFACLAR от LA ROCHE-POSAY

— Создана на основе термальной воды.

— Эффективно очищает, контролирует выделение себума.

— Делает черные точки менее заметными, визуально стягивает поры.

Примерная стоимость — 821 р.

Минеральная маска-пилинг «Двойное сияние» от VICHY

— Создана на основе вулканического камня и фруктовых кислот.

— Отшелушивает мертвые клетки кожи.

— Разглаживает рельеф и придает коже сияние.

Примерная стоимость — 1347 р.

Альгинатная маска

Идеальна для всех типов кожи, однако лучшие результаты продемонстрирует на возрастном лице.

Маска на основе альгината и других даров моря обладает отличными омолаживающими свойствами. Помогает подтянуть овал лица, разглаживает морщинки и снимает отечность. В продаже можно найти готовые составы и те, которые требуют разведения водой. Средство наносится на лицо при помощи специального шпателя, а после застывания маски снимается одним слоем.

После курса процедур кожа становится ровной, гладкой, нормализуется работа сальных желез, уходит отечность. Для обладательниц жирной и комбинированной кожи альгинатные маски могут выступать в роли профилактического средства относительно появления высыпаний и воспалений на лице.

Магнитная маска

Поворачивает время вспять, возвращает молодость возрастной коже.

Одна магнитная маска другой рознь! В продаже можно найти самые разные варианты: маски на тканевой основе, в которую «встроены» магнитные пластины и маски на основе железной пудры, которые снимаются с лица с помощью магнита, идущего в комплекте. Не важно, какой вы выбрали вариант, имеет значение только то, что средство создает магнитное поле, благодаря чему снимается гипертонус мышц, стимулируется обмен веществ и регенерация клеток.

Косметическое средство направлено на омолаживание и подтяжку кожи, курс процедур сопоставим с салонным уходом.

Маска-пилинг

Подходит для всех типов кожи. Однако если у вас чувствительная или возрастная кожа, за подбором маски лучше обратиться к косметологу.

Существует две разновидности отшелушивающих масок: на основе гидроксикислот (например, гликолевой, молочной или миндальной) и фруктовых ферментов (папайи, ананаса и т.д.). Помимо того, что маски «до скрипа» очищают кожу, удаляя ороговевшие клетки и тем самым давая дорогу новым, молодым, средства осветляют лицо и заметно освежают.

Несмотря на то, что маски содержат увлажняющие и смягчающие компоненты, использовать их часто нельзя! Одного-двух раз в неделю будет достаточно. После удаления маски нанесение сыворотки или увлажняющего крема обязательно. Отдельные виды масок запрещены к использованию в период солнечной активности.

Кислородная маска

Подходит всем типам кожи, но лучшие результаты покажет на возрастном лице.

Кислородные составы производятся уже больше 10 лет, но именно в последнее время они приобрели новую форму и звучание. Косметика последнего поколения после нанесения на лицо «раскрывается» десятками маленьких пузырьков, после чего превращается в густую обильную пену. Пузырьки, лопаясь, обеспечивают массаж, благодаря чему ингредиенты маски лучше впитываются и работают.

В формулы лучших масок входят витамины А, Е и С, обладающие антиоксидантными свойствами. Они улучшают состояние кожи и отодвигают неизбежные процессы старения. Лицо становится свежее уже после одного применения маски, но эффект ухоженной кожи с ярким румянцем достигается после курса из 5-7 процедур.

Минеральная очищающая поры маска с глиной от VICHY

— В составе 2 вида глины, экстракт алоэ и термальная вода.

— Бережно очищает поры, увлажняет и смягчает кожу.

— После применения маски кожа становится мягкой и бархатистой.

Примерная стоимость — 1347 р.

Интенсивная успокаивающая и увлажняющая маска Hydraphase Intense Mask от LA ROCHE-POSAY

— Длительное интенсивное увлажнение всех типов кожи.

— Содержит гиалуроновую кислоту, глицерин, экстракт белого сладкого люпина.

— Мягкая кремовая текстура, легкая, словно облака.

— Легко распределяется по коже, мгновенно впитывается.

Примерная стоимость — 1437 р.

Сплэш-маска

Идеальна для всех типов кожи. Преображает за 15 секунд.

И вновь порадовала корейская бьюти-индустрия! Эксперты страны утренней свежести создали продукт, который включается в работу за рекордные 15 секунд! В отличие от других масок, представленных в обзоре, средство выпускается не в тубе или индивидуальной упаковке, а в флаконе — как тоник или сыворотка для лица.

Наносится маска на кожу чистыми руками или ватным диском, после чего лицо просто споласкивается водой. Кореянки и вовсе заполняют таз для умывания водой, добавляют колпачок сплэш-маски и полученным раствором умываются.

Средство придает сияние лицу, увлажняет и питает кожу, сочетает в себе свойства пилинга и маски. Главным ингредиентом большинства корейских масок является молочная кислота, которая увлажняет кожу, делает ее гладкой и упругой.

Комментарий экспертаСона Кочарова, врач-дерматокосметолог

Маска для лица представляет собой концентрированное средство для ухода за кожей и является одним из самых популярных средств для ухода, ведь правильно подобранная маска позволяет очень быстро придать коже цветущий, здоровый и ухоженный вид.

Маски бывают: увлажняющие, успокаивающие, очищающие и омолаживающие. Маску следует подбирать в зависимости от проблем вашей кожи: акне, шелушение, сухость, тусклый цвет.

Увлажняющая маска является универсальным средством, хорошо воспринимается кожей после агрессивных процедур, например, химического пилинга, или после пребывания на солнце, когда кожа подверглась обезвоживанию. При забитых, расширенных порах и жирной коже незаменимой будет очищающая маска. Питательная маска подойдет для более зрелой и увядающей кожи. Успокаивающая маска идеальна для обладательниц чувствительной кожи, склонной к покраснению.

Следует помнить, что маска может быть подобрана правильно и подходить по типу кожи, но при этом может вызвать чувство жжения или покраснение. От такой маски следует отказаться и обратиться к врачу-дерматологу: возможно, что у вас нарушен кожный барьер, который пропускает активные компоненты вашей маски слишком глубоко, тем самым вызывая обратную реакцию на коже.

Комментарий экспертаЛейла Роз, к. м. н, врач-дерматокосметолог, член Российского общества эстетической медицины, Российского общества дерматологов и косметологов

Уход за кожей — дело непростое уже хотя бы потому, что требует системного подхода, ежедневной работы и немалого количества денег. Как выбрать маску для лица, чтобы потом не скрывать лицо под маской?

Наши мамы и бабушки традиционно сетовали на то, что купить нечего, а у нас с вами совершенно другая проблема: товаров много, и выбрать нужное непросто.

На первый взгляд

Маски бывают разные. Начиная от «бабушкиных рецептов», заканчивая профессиональными. Все они оказывают то или иное влияние на кожу, но сила воздействия у них совершенно разная. По сути дела, любые маски дают свой эффект. Даже маски «из холодильника». Все дело в интенсивности воздействия, в количестве активных веществ.

Конечно, огурцы из холодильника немного увлажнят кожу, и окажут действие холодного компресса, но не стоит ждать, что такого рода маска сможет кардинально повлиять на состояние вашей кожи. Предпочитая косметику из масс-маркета, вы выбираете средний вариант. В такого рода масках содержатся активные вещества, но в небольших количествах. Это вполне объяснимо: такие продукты рассчитаны на то, чтобы потребитель не смог себе навредить.

Аптечная косметика оказывает более выраженное воздействие на кожу, и промахнуться с ее выбором значит не только выкинуть круглую сумму на ветер, но, может быть даже, навредить себе. О профессиональной косметике, созданной для салонов, говорить не приходится: оставьте ее косметологам.

Краеугольным камнем в выборе любых косметических средств, в том числе и масок, служит правильное определение вашего типа кожи. Если вы хотите самостоятельно покупать себе ухаживающие маски, у вас должна быть уверенность, что вы правильно определили тип и особенности вашей кожи. Возможно, начать нужно с походов к косметологу. Попробуйте походить к хорошему врачу на постоянной основе, и посмотреть, что он рекомендует вам — в какой сезон, при каком состояние кожи. «Прокачайте» этот навык — умение правильно оценивать состояние своей кожи.

Какие бывают маски?

Можно разделить все маски по консистенции и способам нанесения. Есть маски кремообразные, они часто встречаются у представительниц сухой кожи, требующей питания. Девушки с жирной кожей неравнодушны к гелеобразным маскам, а также пастообразным, на основе белой или другой глины.

Есть маски, к которым неравнодушны девушки любого типа кожи: это маски-пленки, альгинатные и тканевые. Про маски-пленки стоит знать, что их нужно снимать снизу, аккуратными движениями. Тканевые маски лучше принимать лежа, полностью расслабившись, а альгинатные маски можно делать дома: дело в том, что если правило полной расслабленности еще можно реализовать в случае с тканевыми масками, то альгинатную маску самому себе нанести в положении лежа сложно, а если это не удается, то и делать ее не стоит.

Кроме того, маски отличаются по действию. Наиболее распространены питательные и увлажняющие маски, но есть также тонизирующие, лифтинг-маски, противовоспалительные, очистительные, регенерирующие. Среди всего этого разнообразия я бы предостерегла вас от масок с большим содержанием ретинола и фруктовых кислот. В случае неправильного применения, неверного времени экспозиции, вы можете навредить своей коже.

Общие принципы маскировки

Выбирая свои маски, действуйте поэтапно. Во-первых, вы должны быть уверены в том, какой у вас тип кожи. Всегда выбирайте средства, соответствующие вашему типу, это важно. Если вам не удалось определиться, вам поможет врач-косметолог. Во-вторых, обозначьте проблему. Чего не хватает вашей коже? Питания? Влаги? У вас расширены поры? Купероз? Неровный цвет лица? Маска должна отвечать типу кожи, и типу проблемы. В-третьих, внимательно следуйте указаниям на упаковке. Если производитель, который проводил лабораторные исследования, рекомендует держать маску 20 минут, не нужно лежать с ней 2 часа. Если заявлено, что маска рекомендована возрастной категории 45+, не стоит начинать ее применение в 30 лет. Заявлено — 2 раза в неделю, значит каждый день в лучшем случае бессмысленно, в худшем — вредно.

И, наконец, помните, что перед нанесением любой маски, нужно хорошенько очистить лицо. Тоник, скраб, лосьон — используйте то, что есть под рукой. Может быть, будет иметь смысл приложить теплое влажное полотенце, чтобы открыть поры. После процедуры, если того будет требовать кожа, нанесите крем по типу вашей кожи.

Успешный уход за кожей, на мой взгляд, кроется в разумном сочетании домашнего и салонного ухода. Не стоит верить, что ежедневные домашние ритуалы смогут удовлетворить все потребности кожи. Также неверно пренебрегать домашним уходом, уповая на редкие салонные процедуры.

Полезные сервисыСколько пить воды? С помощью этого сервиса вы можете рассчитать нужное вам вам кличество воды