О пользе моржевания для здоровья

Моржевание подразумевает собой короткое погружение в ледяную воду, например, в проруби, или же заплыв в холодном водоеме на очень небольшое расстояние (до 25 м). Врачи рассказали сайту МедикФорум, что несмотря на то, что погружение в воду организма очень кратковременное, человек теряет очень много тепла. Учтите, что человек теряет тепло в воде в 30 раз больше, чем на воздухе, именно поэтому температура воздуха в 15 градусов кажется нормальной, а температура воды в 15 градусов — ледяной. Моржеванием, также, как и всеми видами закаливаниями, следует заниматься только системно. Нельзя пропускать занятия и нужно заниматься каждый день или минимум 3 раза в неделю. Моржевание — занятие не для слабонервных, и без подготовки окунаться в прорубь человеку нельзя, это может даже опасным для человека, так как при погружении в ледяную воду кровеносные сосуды резко сужаются (могут появиться судороги), а затем резко расширяются (перехватывает дыхание, хватает сердце и происходит большой приток крови в мозг). К моржеванию нужно готовиться с умом. Сначала начните с других видов закаливания, например, холодного или контрастного душа, выполняйте это каждое утро и вечер, пока организм не привыкнет, затем приступите к обливаниям холодной водой или растиранием мокрым полотенцем. Тоже самое как в прошлом случае — два раза в день: утром и вечером каждый день. При систематическом выполнении организм привыкает к холоду, повышается иммунитет к простудным и другим видам заболеваниям. Затем нужно выходить купаться в водоем, причем рассчитать время так, чтобы уже подготовленный организм погружался в воду уже осенью. Купаться в водоеме осенью желательно каждый день по тем же причинам, но минимум 3 раза в неделю. А вот к наступлению зимы организм уже подготовится к моржеванию. Вот так естественно и безболезненно вы научитесь справлять со страхом и болью и получите мощнейший заряд здоровья и позитива! Ранее ученые рассказали о пользе котов для здоровья людей.