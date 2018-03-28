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Польза глины. Цвет и её свойства
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Польза глины. Цвет и её свойства 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Природную минеральную глину в косметологии используют с древних времен. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что основными свойствами, за которые полюбили глину многие женщины, являются очищение и восстановление водного баланса всех типов кожи. Глины различаются по входящим в состав минералам, из-за чего имеют различные цвета и особые характеристики. Белая глина хорошо подходит для прекрасно подойдет для жирной кожи. При регулярном использовании корректирует текстуру кожи, выступает хорошим антисептиком. Голубую глину чаще применяют для борьбы с несовершенствами. Ее насыщенный минеральный состав избавляет от воспалений, отбеливает кожу, восстанавливает в ней обменные процессы, делая ее более упругой. Зеленая глина для комбинированной кожи. Серебро в ее составе тонизирует, устраняет блеск и убирает излишки кожного жира. Черную глину используют, чтобы придать лицу здоровый внешний вид. Ее активные вещества улучшают кровоток, избавляют от воспалений и раздражений, предотвращают преждевременное старение. Желтая глина насыщает дерму кислородом, выводит токсины, поэтому более всего подходит для увядающей кожи. Всем рекомендуется с розовым оттенком. Её сбалансированный минеральный состав питает и разглаживает кожу, способствует регенерации её клеток. Красная глина заслуживает внимания у обладательниц чувствительной кожи. Нежно очищая, она снимает покраснения и раздражение. Ранее косметологи рассказали о пользе масок из глины.
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