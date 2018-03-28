Тестируем гаджет: фитнес-браслет Healbe GoBe 2, который считает съеденные калории

Алеся Храпыкина — Можете представить, что фитнес-браслет умеет считать потреблённые калории? Скажет, когда выпить воды? А утром сообщит, насколько качественным был ваш сон? Месяц назад я и мечтать о таком не могла. После долгого отпуска и пропущенных тренировок организм расслабился и отложил на «чёрный день» пару лишних килограммов. Я как бывшая спортсменка и человек, «съевший собаку» на похудении (после ухода из профессионального спорта набрала, а после скинула около 15 кг) знаю, что ­главный принцип такой: расход энергии выше потребляемых калорий.

Взяв гаджет Healbe GoBe 2 на тест и прочитав кучу отзывов о нём, я поставила себе цель не только протестировать все его функции, но и скинуть лишние килограммы. Идея оказалась очень привлекательной — от меня требовалось только тренироваться и прислушиваться к браслету. А весь анализ основных процессов в организме берёт на себя умный гаджет: потребление и расход калорий, водного баланса, качество сна, сердечного ритма, пройденные километры.

Итак, приложение установлено, замеры произведены, и я, стоя на весах, начинаю свой эксперимент. Начну по порядку и расскажу про главную функцию браслета, которая и делает его уникальным. Статьи по теме Гаджет дня: фитнес-браслет, который считает потребляемые калории

Подсчёт калорий

Фото: Алеся Храпыкина Как только я надела браслет, я побежала завтракать — и после судорожно обновляла приложение, чтобы проверить, сколько калорий мне засчитали за утреннюю овсянку с орехами. Гаджет подозрительно молчал. Дальше я замоталась в рабочем процессе. Потом умный браслет напомнил, что мне пора выпить воды. Сказано — сделано. Заодно я заглянула в приложение — завтрак учтён совсем с небольшой погрешностью (калорийность завтрака я специально посчитала и сама). Результаты завтрака и других приёмов пищи появлялись в часах не сразу (результат завтрака появился спустя четыре часа). Я стала искать информацию по этому вопросу.

За подсчёт калорий отвечает инновационная технология Flow, основанная на использовании трёх датчиков: акселерометра, пьезосенсора и измерителя биоимпеданса. Так производители объясняют принцип подсчёта: «После того как вы поели, инсулин помогает глюкозе проникнуть в клетку вместе с водой. GoBe оценивает динамику внеклеточной жидкости, которая связана с поступлением глюкозы, и использует эту информацию, чтобы подсчитать полученные калории».

Задержка в подсчёте калорий обусловлена просто: у каждого человека своя скорость переработки пищи, поэтому процесс расчёта калорий может длиться до шести часов. Фото: healbe.com Дальше я решила проверить точность гаджета — и начала питаться с помощью сервиса по доставке здорового питания, где моя дневная норма составила 1 500 калорий. Итог: расхождения оказались минимальными — менее 5%. Это невероятно!

Да, потребляемые калории отображались не сразу, но очень чётко. Как это адаптировать? Всё просто: я ориентировалась на расход калорий и к вечеру уже понимала, стоит ли мне ещё что-то есть или нет.

Ещё одна очень важная функция браслета — подсчёт расхода калорий. Что меня удивило и порадовало, так это точность, с которой производитель подошёл к вопросу измерения пройденного расстояния. Для эффективности необходимо измерить длину своего шага и внести в приложение. Посмотреть количество шагов и вычисленное расстояние можно как в телефоне, так и на дисплее браслета с помощью нескольких нажатий на единственную кнопку сбоку. При расчёте учитывается и расход энергии на обеспечение всех функций организма в течение дня — базовый обмен. Причём в дни минимальной активности браслет показывал минимальное значение базового обмена, то есть он не рассчитал на все дни одинаковый показатель.

В приложении формируется график энергии. Он позволяет наглядно оценить, сколько за день пришло, а сколько ушло калорий. Отрицательная разница между ними поможет скинуть вес.

Другие функции

Фото: Алеся Храпыкина Хочу отметить ещё две важные и удобные функции: контроль гидратации и качества сна.

Страшное словосочетание «контроль гидратации» — это водный баланс, который тоже отслеживает технология Flow и импеданс-сенсор. При вычислениях учитывается вес, рост, возраст и физические нагрузки. На основе всех этих данных приложение рассчитывает, сколько нужно пить жидкости в день, и напоминает (вибрирует на руке) о необходимости наливать себе стакан воды.

Утром браслет расскажет, насколько качественным был сон. Во время сна гаджет учитывает все движения, сердечный ритм и фазы сна. Можно установить время пробуждения, и браслет — в правильную фазу сна для пробуждения — начнёт вибрировать. Но есть и минусы: я так и не привыкла с ним спать, он слишком громоздкий, пару раз себя ударила во сне и мужу доставалось. Поэтому на ночь я его снимала.

Результат

Фото: Алеся Храпыкина В итоге я, конечно же, добилась своей цели, но всегда есть над чем работать, поэтому ставлю себе новую цель.

Умный браслет оказался действительно умным, но всё-таки не стоит от него ждать, что он моментально сообщит, что на сегодня пора перестать есть и надо идти тренироваться. Нет, всё по-прежнему остаётся в ваших руках.

Фитнес-браслет Healbe GoBe 2 — хорошая вещь, чтобы отслеживать динамику изменений в организме, следить за здоровьем (пульсом, стрессом и сном). А в совокупности с другими гаджетами достичь цели станет ещё легче. Купить умный фитнес-браслет Healbe GoBe 2 и другие классные гаджеты можно ЗДЕСЬ Статьи по теме Как похудеть раз и навсегда: 7 советов от профессионального диетолога Они знают, каково это: 6 тренеров делятся невероятными историями похудения 7 самых вредных советов для тех, кто хочет похудеть Табата от тренера из Голливуда: как похудеть за 4 минуты в день

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