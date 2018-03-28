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Аллергия. Как бороться?
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Аллергия. Как бороться? 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Аллергию описывают как сверхчувствительность иммунной системы организма к действию аллергена. Вещества, к которым может наблюдаться чувствительность могут быть самыми разными: определенные продукты (пищевая аллергия), шерсть животных, пыль, пыльца растений, хлор и даже металл и другие. Врачи рассказали сайту МедикФорум о том, что последние годы наблюдается рост числа людей, страдающих от аллергии. Чаще всего ученые связывают это с состоянием экологической обстановки, вредными выбросами в атмосферу. Симптомы заболевания. Обычно наблюдается резь в глазах, чихание, кашель, покраснение кожи, зуд. В отдельных случаях человек может даже задыхаться, отек гортани может затруднить поступление воздуха, если помощь не оказана своевременно. Симптомы заболевания могут проявить в раннем возрасте. Начаться оно может с атопического дерматита, а позже может развиться чувствительность к определенным веществам. Прогноз. В том случае, если проводится своевременное лечение и человек старается избегать контакта с аллергенами, качество жизни может быть достаточно высоким, а соблюдение мер предосторожности может не причинять особых неудобств. Лечение аллергии. Лечение аллергии начинается с диагностики того, какие же вещества вызывают наступление аллергической реакции. Наиболее распространен метод диагностики с помощью кожных проб, когда в кожные разрезы вводятся различные аллергены, а врач наблюдает за реакцией на них. Но данный метод может быть применен лишь с определенного возраста, у него есть свои ограничения. Ранее эксперты рассказали, что аллергия может спасти от онкологии.
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