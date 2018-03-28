Эффективное упражнение для ног родом из балета

Найдите 5 минут в день, чтобы выполнить это упражнение и укрепить мышцы бедер. Для мини-тренировки понадобится устойчивый стул.

Шаг 1 Встаньте позади стула, ноги в первой балетной позиции — пятки вместе, носки в стороны. Немного согните ноги в коленях, затем отведите левую ногу назад, тяните носок. Спину держите ровно, не прогибаясь в пояснице.

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На 10 лет моложе! Тренировка anti-age Шаг 2 Прямую левую ногу максимально отведите назад и вверх. Сделайте несколько коротких махов левой ногой, стараясь поднять ее еще немного выше.

Начинайте с 8 махов за один подход, постепенно доведите до 16. Повторите с другой ноги.