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Эффективное упражнение для ног родом из балета
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Эффективное упражнение для ног родом из балета 

Карельские вести 54 минуты назад
Фото: Карельские вести
Найдите 5 минут в день, чтобы выполнить это упражнение и укрепить мышцы бедер. Для мини-тренировки понадобится устойчивый стул.
Шаг 1  Встаньте позади стула, ноги в первой балетной позиции — пятки вместе, носки в стороны. Немного согните ноги в коленях, затем отведите левую ногу назад, тяните носок. Спину держите ровно, не прогибаясь в пояснице.
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На 10 лет моложе! Тренировка anti-age  Шаг 2  Прямую левую ногу максимально отведите назад и вверх. Сделайте несколько коротких махов левой ногой, стараясь поднять ее еще немного выше.
Начинайте с 8 махов за один подход, постепенно доведите до 16. Повторите с другой ноги.
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