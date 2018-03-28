6 упражнений, которые сделают ваш секс ярче 

Завидуете гимнасткам? Можно и с помощью домашних занятий развить гибкость и испытать после новые ощущения в постели.
ВЫПАДЫ ПО ЦИФЕРБЛАТУ
Как это работает: чем больше диапазон движения ваших бедер, тем более комфортно вы себя чувствуете в различных позах.
Как это делать: мысленно представьте себе циферблат часов, вы в центре. Сделайте выпад правой ногой на 12 часов, вернитесь в исходное. Следующие выпады на 1, 2, 3, 4, 5 и 6 часов.
Теперь левой ногой выпады на 6, 7,8,9, 10,11, 12 часов.
Вы можете регулировать нагрузку, меняя количество подходов, скорость выполнения. Или возьмите в руки небольшие гантели.
Рекомендуем к прочтению:
7 признаков того, что он никогда на тебе не женится
Как сделать мужчине… сюрприз в постели
Как узнать, нужна ли ты мужчине
Как влияет отсутствие секса на женское здоровье
3 правила второго свидания
ВРАЩЕНИЕ ГАНТЕЛЕЙ НАД ГОЛОВОЙ
Как это работает: сильные плечи и руки позволяют использовать позы с опорой на руки (спинка кровати, кресла и т.д) долгое время, не уставая.
Как выполнять: ноги на ширине плеч, руки над головой с отягощением. Выполняйте медленные круговые движения руками с максимальной амплитудой, которую можете себе позволить не теряя равновесия. Выполнять до появления усталости.
ПЛАНКА ПОЛНОГО ОБОРОТА
Как это работает: увеличивает силу и выносливость всех мышц
Как выполнять: по 30 секунд в каждом положении, начиная из обычной планки.
УКРЕПЛЕНИЕ МЫШЦ МАЛОГО ТАЗА
Как это работает: внутренние мышцы позволяют получать больше удовольствия от секса и даже сжимать по собственному желанию влагалище.
Как выполнять: сядьте на гимнастический мяч, втяните мышцы промежности и совершайте круговые движения тазом. То же самое упражнения можно делать с обручем.
МОСТИК НА ПЛЕЧИ
Как это работает: как и предыдущее упражнение.
Как выполнять: приподнимайте таз, используя мышцы пресса и ягодиц, так чтобы корпус и ягодицы выстраивались в одну линию. Мышцы промежности держите втянутыми.
ПРИСЕД ВДОЛЬ СТЕНЫ
Как это работает: укрепляет бедра и позволяет дольше находиться в позиции «женщина сверху» или заниматься сексом стоя.
Как выполнять: встаньте вдоль стены, ноги на ширине плеч. Медленно приседайте расставляя ноги в ширину так, чтобы бедра и лодыжки были по 90 градусов. Бедра параллельны полу. Зафиксируйтесь в этом положении и стойте, пока жжение в мышцах не станет невыносимым.