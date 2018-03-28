Фитнес с коляской: гуляем и худеем

Бег Заниматься бегом с обычной коляской может быть опасно: её конструкция не приспособлена для активных движений, и коляска в самый неподходящий момент может сломаться или перевернуться.

Поэтому для занятий спортом используйте только специальную коляску с устойчивым каркасом и надувными, как у велосипеда, резиновыми колёсами, обеспечивающими ровное движение даже на грунтовой дорожке.

Заранее наметьте себе маршрут и начните с лёгкого бега, который по мере необходимости комбинируйте с быстрой ходьбой. Затем можно увеличить темп, преодолевая дистанцию быстрее и без передышек.

Для удобства контроля за результатами, пройденными дистанциями и потраченными калориями, используйте фитнес-трекер или специальное приложение на смартфоне.

Ходьба

Мамы, которым бег с коляской кажется чем-то за гранью добра и зла, могут попробовать активную ходьбу, которая сжигает не меньше калорий, чем бег.

Во время ходьбы старайтесь двигаться ритмично в такт дыханию: вдыхайте через нос, а выдыхайте через рот. Это поможет не выбиться из сил даже в первые дни тренировки. Темп ходьбе задаст ритмичная музыка в наушниках.

А чтобы занятия принесли результат, ходить нужно правильно. Основное правило спортивной ходьбы — во время занятий очень важно правильно сгибать и разгибать ноги. Пока подошва кроссовка полностью не коснётся земли, ногу держите выпрямленной. Сгибается она только тогда, когда переносится назад на место толчковой. Движения должны напоминать действие пружины.

Но даже неспешные пешие прогулки с малышом в коляске являются отлично кардиотренировкой. Главное — не сидеть на лавочке!

Упражнения с коляской

Коляску со спящим крохой смело можно использовать как тренажёр. Установите её на мягкой траве, поставьте на тормоз и начинайте упражнения.

Приседания

Поставьте ноги на ширину плеч и слегка обопритесь на коляску. Начинайте приседать до тех пор, пока сгиб ног не образует прямой угол. Задержитесь несколько секунд в таком положении, затем медленно поднимитесь. Сделайте 2 подхода по 10 раз.

Махи ногами

Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки на коляске. На выдохе сделайте мах ногой назад. Следите за тем, чтобы во время маха бедро оставалось на месте, а не выворачивалось с движением ноги. Сделайте 10-15 махов одной ногой, затем то же самое повторите с другой.

Точно также можно делать и махи ногами в сторону.

Упражнение на пресс

Лягте на траву, ноги согните в коленях. Для опоры зажмите между ступнями колесо коляски. Руки скрестите на груди. На выдохе поднимите корпус к коленям, на вдохе — примите исходное положение. Сделайте 2 подхода по 15 раз.