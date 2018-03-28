Бактерии в косметике — вред или польза?

Мы говорим бактерии — подразумеваем зло и вред. Ну а как же: от них все болезни, от них надо срочно избавляться, и чем меньше бактерий останется на коже — тем нам же лучше. Ничего подобного.

Мы говорим бактерии — подразумеваем зло и вред. Ну а как же: от них все болезни, от них надо срочно избавляться, и чем меньше бактерий останется на коже — тем нам же лучше. Ничего подобного. К такому выводу ученые пришли после того, как в 2008 году в США стартовал Проект по изучению микробиома человека. У него было две цели:

выявить все микроорганизмы, существующие в человеческом организме;

установить их роль для нашего здоровья (нездоровья).

По масштабности проект мог сравниться разве что с проектом по изучению генома человека. Он длился пять лет, не завершился до сих пор, но уже позволил понять главное:

не все бактерии одинаково ужасны и заслуживают уничтожения антибиотиками;

многие из них и вовсе полезны. А если точнее, жизненно необходимы.

Сейчас достаточно хорошо изучен микробиом кишечника. И уже несколько лет назад ученые выпустили рекомендации насчет его поддержания с помощью продуктов-пробиотиков (кисломолочные, квашеные, соевые продукты, бездрожжевой хлеб, мисо-суп) и пребиотиков (овощи, фрукты, ягоды, крупы).

Но существует еще и микробиом кожи: ее населяют бактерии, вирусы, грибы — всего до 10 млн клеток на квадратный сантиметр. Что это значит для нас? То, что с микрорганизмами кожи тоже надо считаться, ведь именно с уменьшением их количества и ухудшением жизнедеятельности связаны такие проблемы кожи, как чрезмерная сухость, повышенная чувствительность, увеличение жирности, склонность к акне и кожным заболеваниям.

Так что врачам-дерматологам пришлось пересмотреть рекомендации по уходу за кожей. Нет, перестать мыть руки и умываться дважды в день никто не призывает. «Население» кожи отлично выдерживает гигиенические процедуры. Но чрезмерное усердие вроде очищения «до скрипа», а также использование косметики с антибактериальными и антисептическими ингредиентами может навредить.

Главная тенденция этого года (а скорее всего, и нескольких следующих) будет звучать так: поможем микрофлоре кожи сохранить баланс. Это необходимо, чтобы:

укрепить иммунитет кожи;

предотвратить ее обезвоживание и реактивность;

провести профилактику акне, покраснений и воспалений.

А еще есть данные, что пробиотики могут стимулировать производство коллагена, то есть возрастной коже польза тоже обеспечена.

Производители косметики уже начали разработку и выпуск бьюти-средств на основе пробиотиков и пребиотиков, способные поддержать и в случае чего восстановить микрофлору кожи.

Пробиотики — это так называемые «хорошие» бактерии, которые ведут борьбу с «плохими», а также синтезируют антибактериальные пептиды. Самые известные пробиотики — энтерококки, лакто— и бифидобактерии.

Что касается косметики, тут с пробиотиками одна проблема: поместить в формулу живые бактерии невозможно. Поэтому в составе бьюти-средств присутствуют лизаты бактерий, то есть их фрагменты.

Пребиотики — это питательная среда, создающая хорошие условия для жизни и размножения пробиотиков. В косметике это олигосахариды, некоторые ферменты, витамин В5. Насчет применения косметики с пребиотиками у дерматологов есть рекомендация: не сочетать ее со средствами на основе кислот и ретинола.

Также есть формулы-синбиотики, сочетающие в себе про— и пребиотики для комплексного воздействия. В основном такие средства предназначены для гиперчувствительной кожи и кожи, страдающей от стресса.

А вот наш выбор «бактериальной» косметики.

Для очищения — гель для умывания Superfood Facial Wash, Elemis содержит пребиотики и комплекс суперфудов (авокадо, капуста кейл, тыквенные семечки), работает против тусклости кожи.

Для жирной кожи — концентрат «Эу-Себ», Meder Beauty Science восстанавливает здоровую микрофлору кожи и укрепляет ее иммунитет, уменьшает воспаления и предотвращает их. В основе состава — пребиотик Bioecolia.

Для сухой чувствительной кожи — крем Remedy Defence, Comfort Zone успокаивает, снимает покраснение, предотвращает сухость кожи за счет пребиотика (олигосахарид альфа-глюкан) и масла марулы.

Против покраснений и стресса — крем Creme №2 Nuage, Payot представитель редкого жанра синбиотиков с про— и пребиотиками в составе. Хорошо успокаивает реактивную кожу, дарит ощущение комфорта.

От морщин — укрепляющий крем Skow Age, Vichy на основе пробиотика Bifidus, антиоксиданта байкалина и термальной воды борется с признаками старения, в том числе теми, что находятся на стадии зарождения.

Для тела — молочко «Алоэ вера и бифидокомплекс», Garnier: как ясно из названия, содержит бифидокомплекс, отвечающий за поддержание здоровья и баланса влаги кожи тела.