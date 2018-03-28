Ещё
Бактерии в косметике — вред или польза?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бактерии в косметике — вред или польза? 

BeautyHack.ru 51 минуту назад
Фото: BeautyHack.ru
Мы говорим бактерии — подразумеваем зло и вред. Ну а как же: от них все болезни, от них надо срочно избавляться, и чем меньше бактерий останется на коже — тем нам же лучше. Ничего подобного.
Мы говорим бактерии — подразумеваем зло и вред. Ну а как же: от них все болезни, от них надо срочно избавляться, и чем меньше бактерий останется на коже — тем нам же лучше. Ничего подобного. К такому выводу ученые пришли после того, как в 2008 году в США стартовал Проект по изучению микробиома человека. У него было две цели:
выявить все микроорганизмы, существующие в человеческом организме;
установить их роль для нашего здоровья (нездоровья).
По масштабности проект мог сравниться разве что с проектом по изучению генома человека. Он длился пять лет, не завершился до сих пор, но уже позволил понять главное:
не все бактерии одинаково ужасны и заслуживают уничтожения антибиотиками;
многие из них и вовсе полезны. А если точнее, жизненно необходимы.
Сейчас достаточно хорошо изучен микробиом кишечника. И уже несколько лет назад ученые выпустили рекомендации насчет его поддержания с помощью продуктов-пробиотиков (кисломолочные, квашеные, соевые продукты, бездрожжевой хлеб, мисо-суп) и пребиотиков (овощи, фрукты, ягоды, крупы).
Но существует еще и микробиом кожи: ее населяют бактерии, вирусы, грибы — всего до 10 млн клеток на квадратный сантиметр. Что это значит для нас? То, что с микрорганизмами кожи тоже надо считаться, ведь именно с уменьшением их количества и ухудшением жизнедеятельности связаны такие проблемы кожи, как чрезмерная сухость, повышенная чувствительность, увеличение жирности, склонность к акне и кожным заболеваниям.
Так что врачам-дерматологам пришлось пересмотреть рекомендации по уходу за кожей. Нет, перестать мыть руки и умываться дважды в день никто не призывает. «Население» кожи отлично выдерживает гигиенические процедуры. Но чрезмерное усердие вроде очищения «до скрипа», а также использование косметики с антибактериальными и антисептическими ингредиентами может навредить.
Главная тенденция этого года (а скорее всего, и нескольких следующих) будет звучать так: поможем микрофлоре кожи сохранить баланс. Это необходимо, чтобы:
укрепить иммунитет кожи;
предотвратить ее обезвоживание и реактивность;
провести профилактику акне, покраснений и воспалений.
А еще есть данные, что пробиотики могут стимулировать производство коллагена, то есть возрастной коже польза тоже обеспечена.
Производители косметики уже начали разработку и выпуск бьюти-средств на основе пробиотиков и пребиотиков, способные поддержать и в случае чего восстановить микрофлору кожи.
Пробиотики — это так называемые «хорошие» бактерии, которые ведут борьбу с «плохими», а также синтезируют антибактериальные пептиды. Самые известные пробиотики — энтерококки, лакто— и бифидобактерии.
Что касается косметики, тут с пробиотиками одна проблема: поместить в формулу живые бактерии невозможно. Поэтому в составе бьюти-средств присутствуют лизаты бактерий, то есть их фрагменты.
Пребиотики — это питательная среда, создающая хорошие условия для жизни и размножения пробиотиков. В косметике это олигосахариды, некоторые ферменты, витамин В5. Насчет применения косметики с пребиотиками у дерматологов есть рекомендация: не сочетать ее со средствами на основе кислот и ретинола.
Также есть формулы-синбиотики, сочетающие в себе про— и пребиотики для комплексного воздействия. В основном такие средства предназначены для гиперчувствительной кожи и кожи, страдающей от стресса.
А вот наш выбор «бактериальной» косметики.
Для очищения — гель для умывания Superfood Facial Wash, Elemis содержит пребиотики и комплекс суперфудов (авокадо, капуста кейл, тыквенные семечки), работает против тусклости кожи.
Для жирной кожи — концентрат «Эу-Себ», Meder Beauty Science восстанавливает здоровую микрофлору кожи и укрепляет ее иммунитет, уменьшает воспаления и предотвращает их. В основе состава — пребиотик Bioecolia.
Для сухой чувствительной кожи — крем Remedy Defence, Comfort Zone успокаивает, снимает покраснение, предотвращает сухость кожи за счет пребиотика (олигосахарид альфа-глюкан) и масла марулы.
Против покраснений и стресса — крем Creme №2 Nuage, Payot представитель редкого жанра синбиотиков с про— и пребиотиками в составе. Хорошо успокаивает реактивную кожу, дарит ощущение комфорта.
От морщин — укрепляющий крем Skow Age, Vichy на основе пробиотика Bifidus, антиоксиданта байкалина и термальной воды борется с признаками старения, в том числе теми, что находятся на стадии зарождения.
Для тела — молочко «Алоэ вера и бифидокомплекс», Garnier: как ясно из названия, содержит бифидокомплекс, отвечающий за поддержание здоровья и баланса влаги кожи тела.
BeautyHack.ru: последние новости
Дочки XX века Ударная доза: все о витаминах и правилах их выбора Светлана Лобода станет мамой во второй раз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Блогер сообщил о закрытых аварийных выходах в школах31
Подбираем брюки по типу фигуры правильно
Что есть на завтрак, чтобы хватило сил на день
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом1
Блюда, которые могут храниться почти вечно8
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
05:16
Блогер сообщил о закрытых аварийных выходах в школах
Дети
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
04:59
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом
Дети
03:49
Как разговаривать с детьми о трагедиях
Дети
10:03
Как живет сейчас главная Красная шапочка СССР
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
00:09
У Веры Брежневой новая молодая соперница
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение