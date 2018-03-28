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Весенний авитаминоз. Это правда или выдумки «народных врачей»?
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Весенний авитаминоз. Это правда или выдумки «народных врачей»? 

SovSport.Ru 28 минут назад
Фото: SovSport.Ru
Ранней весной организм нуждается в витаминах — так думают многие и сами назначают себе «витаминные» курсы. С помощью эксперта «Советский спорт» разбирался: правда ли, что весенний авитаминоз существует? Кому нужны витамины, а кому нет? Что будет, если самому назначить и пропить неправильный курс витаминов?
Правда ли, что авитаминоз существует
Buenos días, vamos a llenar la primavera de vitaminas. #midiversionenlacocina #naranjas #zumodenaranja #vitaminas
Публикация от Raquel Galin (@midiversionenlacocina)
22 Мар 2018 в 1:53 PDT  «Авитаминоз — это заболевание, которое происходит из-за продолжительного неполноценного питания, в котором отсутствуют какие-либо витамины, — говорит Александр Мудрецов, эксперт в области спортивной медицины, врач-хирург общего профиля. — Вопрос о существовании весеннего авитаминоза — спорный. На этот счет есть два мнения. Одни врачи полагают, что витаминов действительно не хватает. Другие считают, что если человек питается более-менее сбалансировано, если у него бывают в рационе овощи и фрукты — то этого достаточно, чтобы закрыть потребность в витаминах.
Лично я склоняюсь к выводу, что второе мнение более верное. Если вы не болели зимой изнурительными вирусами, не испытываете дисбактериоза, не лечились антибиотиками зимой — витаминов из рациона с овощами должно вполне хватать».
Как понять, что вам нужны витамины
«Лучший способ понять это — обратиться к врачу и сдать анализы. По их результатам будет совершенно ясно, существует ли нехватка витаминов, и если да, то каких. И опять же — первичный способ устранить «витаминный голод» — коррекция рациона, подбор правильной диеты. И уже затем — если диета не помогает — врач назначает витаминный курс».
А что будет, если самому назначить себе витаминный курс
I väntan på sol och vår ☀️ Visste du detta om D vitamin?. Nu hittar du ett nytt spännande inlägg på Bloggen om D vitamin och varför det är så viktigt för oss.. Gör ett besök och läs mer om D vitamin!. Klickbar länk till vår sida och Bloggen i profilen @undervarttak. Ha en fortsatt fin kväll! Kram ❤️ Jenny & Magnus..... #dvitamin #vitamin #d3 #d2 #kosttillskott #dvitaminboost #dvitaminbrist #sol #vår #sommar #läsvärt #nyttinlägg #paleotips #paleoblogg #paleolivet #paleolivsstil
Публикация от Under vårt tak/Paleoskafferiet (@undervarttak)
27 Мар 2018 в 11:13 PDT  «Последствия могут быть самые разные. Если организм здоров, все процессы в нем протекают нормально, он может справиться с избытком витаминов и без особых последствий. Но все же риск получить гипервитаминоз весьма велик.
Гипервитаминоз — состояние «витаминного» переизбытка. Это та же интоксикация, отравление, и реакция на него будет соответствующая: тошнота, головная боль и боль в животе, кожные воспаления, нарушение обмена веществ, нагрузка на сердце, печень и почки. В ряде совсем запущенных случаев гипервитаминоз переходит в хроническую стадию и серьезно влияет на работу внутренних органов».
Нужны ли витаминные курсы тем, кто интенсивно тренируется в зале
This is me sad because I woke up with a sore throat today. Pumping that vitamin C goodness and drinking lots of water. 😷 #cold #sorethroat #vitaminc #vitamin #beatit #takingcareofme
Публикация от Cait Stewart (@22cait)
27 Мар 2018 в 10:43 PDT  «Опять же — этот вопрос должен решить врач на основе анализов. Но можно говорить о том, что у людей, которые ходят в зал постоянно, интенсивно занимаются спортом, потребность в витаминах выше. Тренировки забирают много ресурсов у организма и их нужно восполнять.
Если же вы ведете обычный образ жизни без интенсивного спорта, в большинстве случаев достаточно включить в свой рацион овощи, фрукты, орехи, морскую рыбу, некоторые крупы, например, гречу, которая богата полезными микроэлементами и веществами, а также нежирные белковые продукты, которые будут положительно влиять на общий тонус, обмен веществ, состояние мускулатуры и иммунитет».
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