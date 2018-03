Весенний авитаминоз. Это правда или выдумки «народных врачей»?

Ранней весной организм нуждается в витаминах — так думают многие и сами назначают себе «витаминные» курсы. С помощью эксперта «Советский спорт» разбирался: правда ли, что весенний авитаминоз существует? Кому нужны витамины, а кому нет? Что будет, если самому назначить и пропить неправильный курс витаминов?

Правда ли, что авитаминоз существует

22 Мар 2018 в 1:53 PDT «Авитаминоз — это заболевание, которое происходит из-за продолжительного неполноценного питания, в котором отсутствуют какие-либо витамины, — говорит Александр Мудрецов, эксперт в области спортивной медицины, врач-хирург общего профиля. — Вопрос о существовании весеннего авитаминоза — спорный. На этот счет есть два мнения. Одни врачи полагают, что витаминов действительно не хватает. Другие считают, что если человек питается более-менее сбалансировано, если у него бывают в рационе овощи и фрукты — то этого достаточно, чтобы закрыть потребность в витаминах.

Лично я склоняюсь к выводу, что второе мнение более верное. Если вы не болели зимой изнурительными вирусами, не испытываете дисбактериоза, не лечились антибиотиками зимой — витаминов из рациона с овощами должно вполне хватать».

Как понять, что вам нужны витамины

«Лучший способ понять это — обратиться к врачу и сдать анализы. По их результатам будет совершенно ясно, существует ли нехватка витаминов, и если да, то каких. И опять же — первичный способ устранить «витаминный голод» — коррекция рациона, подбор правильной диеты. И уже затем — если диета не помогает — врач назначает витаминный курс».

А что будет, если самому назначить себе витаминный курс

27 Мар 2018 в 11:13 PDT «Последствия могут быть самые разные. Если организм здоров, все процессы в нем протекают нормально, он может справиться с избытком витаминов и без особых последствий. Но все же риск получить гипервитаминоз весьма велик.

Гипервитаминоз — состояние «витаминного» переизбытка. Это та же интоксикация, отравление, и реакция на него будет соответствующая: тошнота, головная боль и боль в животе, кожные воспаления, нарушение обмена веществ, нагрузка на сердце, печень и почки. В ряде совсем запущенных случаев гипервитаминоз переходит в хроническую стадию и серьезно влияет на работу внутренних органов».

Нужны ли витаминные курсы тем, кто интенсивно тренируется в зале

27 Мар 2018 в 10:43 PDT «Опять же — этот вопрос должен решить врач на основе анализов. Но можно говорить о том, что у людей, которые ходят в зал постоянно, интенсивно занимаются спортом, потребность в витаминах выше. Тренировки забирают много ресурсов у организма и их нужно восполнять.

Если же вы ведете обычный образ жизни без интенсивного спорта, в большинстве случаев достаточно включить в свой рацион овощи, фрукты, орехи, морскую рыбу, некоторые крупы, например, гречу, которая богата полезными микроэлементами и веществами, а также нежирные белковые продукты, которые будут положительно влиять на общий тонус, обмен веществ, состояние мускулатуры и иммунитет».