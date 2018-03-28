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Почему опасно есть вяжущую хурму
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Почему опасно есть вяжущую хурму 

Умная 3 часа назад
Фото: Умная
Плоды хурмы — считаются ценным источником витаминов и целого комплекса полезных веществ. Кажется странной даже сама мысль о том, что всеми любимая ягода может нести хоть какую-нибудь опасность для здоровья и иметь негативное влияние на организм. Как ни странно, но последние исследования ученых смогли доказать наличие очевидных рисков, связанных с употреблением хурмы. Успокаивает тот факт, что речь идет о не всех ягодах, а лишь сильно вяжущих, то есть не до конца созревших, плодах. Их употребление может стать причиной возникновения кишечной непроходимости, которая грозит серьезными последствиями, вплоть до необходимости оперативного вмешательства.
Дело в том, что плоды хурмы — источник дубильной кислоты (танина), которая и провоцирует вяжущий эффект. В недозрелых плодах ее концентрация намного выше, что и создает определенные риски при их употреблении.
Попадая в желудок, дубильная кислота вступает в контакт с желудочным соком. В результате химической реакции этих элементов образуется клейкая масса, которая обволакивает содержащуюся в нем пищу, а также кусочки плода — создается «желудочный камень». Достаточно плотное образование способно сохранять свою структуру и угрожать здоровью, так как возникают реальные риск перекрытия просвета в кишечнике. Если желудочный камень сформировался, то одним из основных методов его устранения остается хирургическое удаление. Лишь в редких случаях происходит самостоятельное разрушение и выход из организма.
Учитывая данное обстоятельство, при выборе продукта важно обращать внимание на уровень спелости плодов хурмы. Особая внимательность и осторожность требуется людям, относящимся к категориям риска:
имеющим в анамнезе заболевания жкт;
перенесшим оперативное лечение заболеваний желудка, кишечника, а также соседних органов;
страдающим заболеваниями, способными провоцировать угнетение работы кишечника;
имеющим спаечный процесс в брюшной полости, вызванный сопутствующими патологиями, а также оперативным вмешательством, не связанным с лечением заболевания жкт.
Конечно, не стоит панически бояться употребления хурмы, но осторожность поможет не допустить плачевной ситуации. Вязкая хурма не самая вкусная и полезная ягода. В большинстве случаев ее не только не очень приятно кушать, но и сложно проглотить из-за появления неприятной и достаточно сильной вязкости. Если откусить большой кусок и недостаточно хорошо его разжевать, то можно серьезно подавиться. Данное обстоятельство также не способствует получению пользы от употребления ягод.
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