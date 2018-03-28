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Не заболеть и выжить! 6 советов, которые помогут в период гриппа
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Не заболеть и выжить! 6 советов, которые помогут в период гриппа 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Риск подхватить вирус и свалиться с температурой настигает нас каждую осень. Противная слабость и постельный режим, как минимум неделю в компании градусника и телевизора — страшный сон любой женщины. Да, в осенней сырости мало приятного, но даже в такую погоду можно быстро пойти на поправку, а в идеале — вовсе избежать болезней. Попробуйте наши советы!
1. Мойте руки как можно чаще
Почесали нос, убрали крошку из уголка рта, потерли глаза — такими нехитрыми способами вирус попадает в ваш организм. Каждая поверхность нашего тела несет в себе потенциальную опасность. Самый простой способ минимизировать риски — частое и тщательное мытье рук в течение как минимум 30 секунд. Люди недооценивают важность этой элементарной гигиенической процедуры. Между тем, микробы, которые распространяются при кашле или чихании, могут оставаться на твердых поверхностях до 3 часов и до 20 минут на одежде. Иногда проще сразу вымыть руки, чем потом долго лечиться. Кстати, ежедневно протирать клавиатуру и офисный стол чистой влажной тряпкой — тоже хорошая мера.
2. Свежий воздух
В закрытых офисах с работающими кондиционерами вирусы распространяются быстрее, чем в хорошо проветриваемых помещениях. Скоро окончательно похолодает, а это значит, что все окна большую часть дня будут закрыты. Не забывайте проветривать свой кабинет при любом удобном случае, так вы поможете избежать болезни не только себе, но и своим коллегам. Да, мерзлячек в любом офисе хватает, но дайте им почитать этот текст и договоритесь выходить из кабинета на пять минут каждый час — результат оценят все!
3. Знание симптомов
Грипп развивается очень быстро. Кроме кашля и насморка, к его признакам относят высокую температуру, головную боль и очень сильную слабость. Если вы обнаружили у себя все вышеперечисленное, вам лучше не вставать с постели и как можно быстрее начать лечение. Главное его содержание — чистый воздух (вспоминаем проветривание) и обильное питье.
4. Обильное питье
Чем больше жидкости мы даем нашему организму, тем легче ему справиться с болезнью. Пейте столько воды, сколько сможете. Чай с малиной и любые другие теплые напитки тоже не повредят.
5. Постельный режим
Строгий! Как в детстве. Покой, сон и медикаменты на основе парацетомола или ибупрофена. Последние — только если нет сил терпеть головную боль. Потому что вообще-то температура — это самое сильное оружие против вируса. Постарайтесь не сбивать температуру до 39 градусов.
Заложенному носу помогут назальные спреи, содержащие солевые растворы.
И обязательно вызовите врача.
6. Вакцинация
Прививку от гриппа важно сделать тем, кто переносит грипп особенно тяжело. Это люди, уже имеющие проблемы со здоровьем (например, астматики или диабетики), маленькие дети и беременные женщины. Консультация с врачом перед прививкой строго обязательна. Стоит поставить прививку и тем, кто ухаживает за людьми со слабой имунной системой (пожилыми родственниками, совсем малышами и т.д.). Больше других рискуют подхватить грипп учителя и воспитатели.
Берегите себя и будьте здоровы!
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