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Вредные привычки и возраст: когда еще не поздно думать о здоровье?
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Вредные привычки и возраст: когда еще не поздно думать о здоровье? 

Medaboutme.ru 2 часа назад
Фото: Medaboutme.ru
СодержаниеМолодость заканчивается, что дальше?Вредные привычки: возраст имеет значениеНеправильное питание и увлечение диетамиПренебрежение полноценным сномПривычка к самолечению: витамины, антибиотики и другие лекарстваАлкоголь и курение: путь к болезням
Хорошо быть молодым! Можно азартно работать сутками напролет, без сна и отдыха, чтобы быстрее воплотить очередную гениальную задумку. Пить ведрами кофе, чтобы провести без сна еще одну ночь. Курить сигарету за сигаретой, потому что «так лучше думается». А потом неделю подряд отмечать успех своей работы, называя это словом «отдых». И даже не знать слова «похмелье»… MedAboutMe изучал, как меняется отношение к вредным привычкам с возрастом.
Молодость заканчивается, что дальше?
А дальше однажды обнаруживается, внезапно и неприятно:
Что организму все это перестало нравиться. Что работать без сна стало невозможно: каждая бессонная ночь оставляет на лице свои неприглядные следы, делает невнятными мысли и непроизводительным любой труд. Что привычная порция кофе вызывает не прилив бодрости, хотя бы и кратковременной, а дрожь в руках, жуткое сердцебиение и головокружение. И парадоксальное стремление срочно лечь и вздремнуть. Что сигарет требуется все больше, но думается под затяжку уже не лучше. Честно говоря, уже вообще никак под сигарету не думается. Кашель мешает. С утра так вообще кошмар… И бросить не получается. Что похмелье все-таки существует. И что явление это воистину мучительное и беспощадное. И что прав был тот, кто настоятельно не советовал смешивать водку, мартини, каберне и шампанское. Пожать бы этому человеку руку, дело говорил… но для этого надо сначала соскрести себя с постели, крепко обвязать голову полотенцем, чтобы не лопнула от боли, добраться до воды или рассола.
Черт, почему 15 лет назад все было по-другому?
Вредные привычки: возраст имеет значение
Не зря некоторые привычки называются вредными. Они оказывают на здоровье негативное воздействие, постепенно подтачивая его. Так термиты незаметно пожирают изнутри крепкие с виду дома, и в один не прекрасный день такой дом, подточенный тысячами белесых невзрачных насекомых, просто обрушивается.
Неправильные стереотипы поведения и вредные пристрастия сродни таким термитам: их деструктивное действие не бросается в глаза, но однажды можно обнаружить свой организм в состоянии, близком к разрушению.
Врага нужно знать. Предлагаем вспомнить, чем опасна каждая из наиболее распространенных вредных привычек.
Неправильное питание и увлечение диетами
Пищеварительная система достаточно устойчива к кратковременным вредным воздействиям. Она может иногда переварить не совсем свежую и даже не совсем съедобную пищу. Может вынести не слишком длительное голодание. Справится с редкими приступами обжорства, наказав за него проходящим расстройством.
Но если год от года питаться как попало, болезней не избежать.
Что наиболее вредно для здоровья:
Есть больше, чем необходимо. Больше, чем хочется. Доедать все, когда уже сыт. Есть от скуки, от стресса. Переедание приводит к ожирению, а оно становится провоцирующим фактором для многих заболеваний. Питаться нерегулярно, как и чем получится. Таким образом каждый прием пищи можно превратить в стресс для пищеварительной системы. Нерегулярное питание тоже приводит к ожирению — организм просто стремится сделать запасы, вдруг опять долго не будет еды? А несбалансированность рациона запускает со временем множество расстройств, от гиповитаминоза и запора до сахарного диабета и гастрита. Употреблять мало овощей и фруктов, много жирного, жареного и сладкого. Все современные диетологи солидарны в этом: каждый день необходимо съедать не менее 400 г овощей и фруктов! А мясо, особенно красное, лучше заменять рыбой как минимум трижды в неделю. Нет, некоторое время можно прожить исключительно на наггетсах, шашлыках и тушенке. Но потом, с возрастом, это обязательно аукнется так, что никому не понравится. Пробовать на себе все диеты, включая самые экстремальные. Да, в 19-20 лет можно без особых последствий недельку просидеть на гречке с кефиром и на половинке яблока, чтобы влезть к празднику в умопомрачительное платье. Но уже к 30, и, тем более, к 40 годам такой образ действий приведет только к слабости, плохой, дряблой коже, тусклым, поредевшим волосам, раздражительности и куче проблем с желудочно-кишечным трактом. Диета не должна быть образом жизни — в отличие от привычки питаться умеренно и правильно. Пренебрежение полноценным сном
Сон — не роскошь, не непроизводительная потеря времени, как иногда кажется в энергичной молодости. Это жизненная необходимость. Причем спать желательно ночью, а не когда довелось упасть от усталости. И не менее 7-8 часов.
С годами хронический недосып повышает риск развития болезней сердца и пищеварительной системы, а пренебрежение ночным сном прокладывает путь к ожирению и гипертонии из-за нарушения синтеза мелатонина. Это вещество играет важную роль в липидном обмене и вырабатывается только в темноте.
Но «пересып» тоже опасен, поэтому валяться в постели целый день не следует.
Комментарий экспертаДоктор Франческо Капуччио, исследователь сна  Все больше современных горожан жалуется на проблемы со сном. Наши исследования показали: с возрастом риск оказаться в кабинете кардиолога выше у тех, кто регулярно спит меньше 6 часов и больше 9. Оптимальное время для сна — 7-8 часов ежедневно.
Кстати, «совы» более устойчивы к последствиям нарушений режима сна, чем «жаворонки».
Привычка недосыпать разрушительна не только для тела: американские исследователи выяснили, что нехватка сна приводит к конфликтам в семье. Особенно сильно действует недосыпание на женщин: хронически невысыпающаяся дама становится раздражительной и не склонной к компромиссам. У нее заметно снижается либидо, она реже получает удовлетворение от интимной близости.
Психолог из Питтсбурга Венди Троксел настоятельно рекомендует с детства формировать привычку спать вовремя и в достаточном количестве. По мнению Венди, это благотворно повлияет не только на здоровье человека, но и на его счастливую семейную жизнь. А люди, довольные семейной жизнью, в целом болеют меньше и живут дольше.
Привычка к самолечению: витамины, антибиотики и другие лекарства
Если бы наши сограждане перестали лечиться по советам соседки или работника аптеки, все стали бы счастливее и здоровее. Особенно с возрастом… Потому что все, что человек принимает в течение жизни, обязательно оставляет след в организме. Бесконтрольное применение лекарств непременно скажется с годами на здоровье. Даже если это просто привычные поливитамины «для профилактики весеннего авитаминоза».
О вреде самостоятельного приема антибиотиков врачи и говорить уже устали. Привычка глотать антибиотики при малейшем недомогании угрожает страшной бедой уже всему человечеству: у бактерий вырабатывается устойчивость. Еще в прошлом веке пенициллин спасал тысячи жизней, а теперь многие инфекции совершенно не боятся «родоначальника всех антибиотиков». Ученым приходится изобретать все более и более сильнодействующие препараты, оказывающие на организм все более серьезное воздействие. Но и они перестают работать.
Поэтому не стоит удивляться, если привычный с юных лет препарат становится бесполезным и только вызывает аллергию и диарею. Изменился организм, изменилась реакция на антибиотик, изменились микробы.
Витамины тоже отнюдь не нейтральны. Нельзя принимать витамины без назначения врача. Иначе с годами можно серьезно навредить собственному организму.
Например, избыток витамина D вызывает нарушения в усвоении кальция, что приводит к хрупкости костей. Злоупотребление витамином С нарушает усвоение витамина В6. Витамин Е «не дружит» с витамином К, и так далее. Гипервитаминоз ничуть не лучше гиповитаминоза, и с годами каждый, кто легкомысленно прописывает себе «витаминчики для здоровья», сможет убедиться сам во вредности этой привычки. Но не стоит, право.
Все витамины, необходимые организму, можно получить с пищей — при условии рационального питания.
Алкоголь и курение: путь к болезням
Столько уже сказано о вреде, наносимом всем системам организма алкоголем и никотином. Но о важном не грех поговорить еще и еще.
Предложи большинству психически здоровых людей добровольно принимать мышьяк или любой другой яд — очень удивятся и откажутся. А ядовитые никотин и алкоголь продолжают употреблять. Странно, правда?
А вот организму еще и плохо, причем с возрастом все хуже и хуже. Если в молодости веселая вечеринка с морем спиртного и сигарет наутро на самочувствии отразится разве что легким недомоганием, то с возрастом похмелье становится все более тяжелым, а «утренний кашель курильщика» — все более надрывным и мучительным.
Ученые выяснили, что после 29 лет похмелье начинает переноситься организмом все тяжелее. Это связано и с замедлением метаболизма, и с износом печени, вырабатывающей соответствующие ферменты, и еще — с содержанием жира в теле.
Чем больше жира, тем меньше в организме воды, чем меньше воды — тем труднее расщепление и нейтрализация алкоголя. Да и почки с возрастом работают все хуже, что тоже оказывает свой эффект.
На степень тяжести похмелья влияет также качество сна — хронический недосып усугубит страдания.
Что касается курения, то тут все тоже не слишком хорошо. Никотин со временем встраивается в процессы метаболизма, вызывая зависимость. Отсутствие возможности закурить причиняет страдание, в некоторой степени сравнимое с «ломкой» наркомана. Все мысли курильщика сосредотачиваются на поиске сигареты, без порции дыма мысли не собираются в «рабочий порядок». Попыткам отказаться от курения противостоят даже сформировавшиеся за годы стереотипы поведения — утренний ритуал «первой сигареты», например. А у старого курильщика отказ от пагубной привычки может вызвать сильнейший стресс, который едва ли не опаснее самого курения. Так что лучше не затягивать с отказом от табака. Бросать, пока молодой и здоровый, а лучше — даже не начинать.
Комментарий экспертаАдам Спенсер, фармаколог
Опасность бесконтрольного применения лекарств ничуть не преувеличена. Особенно это относится к антибиотикам. Еще совсем недавно стрептококковые инфекции можно было вылечить одним уколом пенициллина. Сегодня стрептококк обзавелся системой, позволяющей расщеплять пенициллин без вреда для себя.
Очень важно объяснить всем: врачи не просто так долгие годы учатся и практикуются. Не просто так назначают обследования, чтобы выявить настоящую причину плохого самочувствия. Очень важно, критически важно правильно подобрать наиболее подходящее лекарство. Так же важно, как после применить его в соответствии с назначением — с той продолжительностью курса лечения, дозой и кратностью, что предписано специалистом.
И это относится не только к антибиотикам. Витамины тоже далеко не безобидны. Не имеющий достаточных знаний человек не может предвидеть ни последствий передозировки витаминов, ни реакций взаимодействия одних лекарственных препаратов с другими.
Это беда нашего времени. Люди глотают снотворное, вместо того, чтобы организовать правильный режим сна и отдыха. Пьют ферменты, чтобы справиться с последствиями переедания и поглощения вредной, тяжелой пищи. Принимают витамины, вместо того чтобы питаться сбалансированно. А потом приходят к врачу с жалобами — «Доктор, я всегда был здоровым человеком, почему я чувствую себя развалиной?»
Пройдите тестСтрадаете ли вы алкоголизмом?Алкоголизм подкрадывается незаметно и зачастую глубоко больной им человек отрицает свою зависимость. Вопросы этого теста были разработаны Всемирной организацией здравоохранения и, возможно, некоторые из вас удивятся полученному результату или даже испугаются его. В любом случае стоит отнестись к проблеме серьезно.
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