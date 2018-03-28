4 упражнения, которые помогут вам выглядеть моложе

Они не предотвратят появление морщин не помогут вспомнить, куда вы положили ключи. Но ваше тело станет подвижнее и энергичнее, словно вы сбросили 10 лет.

1. Тонизируем все тело

Шаг 1: Встаньте прямо, ноги вместе, вес на правой ноге, колено слегка согнуто. Наклоняйтесь вперед, поднимая левую ногу, пока тело не станет параллельно полу.

Шаг 2: На напряженных мышцах живота и правой ноги вернитесь в исходное вертикальное положение, не касаясь левой ногой пола.

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Сделайте три подхода по 10 повторов. Повторите для другой половины тела.

2. Укрепляем колени

Встаньте на одну ногу, разведя руки для баланса (можно держаться за стул). Приседаем на одной ноге, до касания пола рукой. (По мере укрепления мышц, приседы можно делать глубже) 10 повторов.

3. Укрепляем мышцы спины и пресса

Из исходного положения, показанного на рисунке, медленно распрямляем противоположные руки и ноги (левую с правой), затем сводим их под животом до касания. от 5 до 10 повторов, и переходите на другую сторону.

4. Укрепляем мышцы тазового дна Из исходного положения поднимайте разноименные руки и ноги до касания. Коление не сгибать. 10 повторов для каждой стороны. Упражнения для утренней зарядки

По материалам Good Housekeeping