Доказано: от диет полнеют еще больше

Не нужно садиться на диету, если даже хочется сбросить накопленные за зиму килограммы, — лучше есть больше натуральной пищи, овощей и фруктов. Исследователи из Университета Хельсинки представили данные о том, почему сидение на диете может принести больше вреда, чем пользы. Полезных диет не существует, потому что любая диета подразумевает ограничение калорий, а именно это и провоцирует целый ряд нарушений, которые в итоге приводят к тому, что вы полнеете еще больше. Именно об этом заявили финские ученые. «Серьезное ограничение калорийности рациона нарушает метаболизм и провоцирует переедание. Чтобы поддерживать вес в норме, нужно питаться регулярно», — утверждают эксперты. В пользу такого мнение говорят данные 10-летних наблюдений с участием больше 4 900 мужчин и женщин. Добровольцы прошли медицинское тестирование в 24 и в 34 года. По словам ученых, за 10 лет большинство участников набрали лишний вес. Прибавка в весе у женщин составляла чуть меньше 0,9 килограмма, у мужчин 1 килограмм. Наблюдая за попытками испытуемых худеть, специалисты сделали заключение: ограничение калорийности рациона ведет к тому, что нездоровая пища становится для человека гораздо привлекательнее, а пищевой контроль — слабее. Ранее МедикФорум писал о рекомендациях диетологов о том, как можно эффективно покончить с зависимостью от сладкого, которая также легко меняет фигуру, побуждая человека толстеть.