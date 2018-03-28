Чем вредна гречка

Гречка пользуется большой популярностью среди россиян и жителей стран постсоветского пространства. Действительно, этот продукт широко применяют в кулинарии. Его используют в качестве гарнира к блюдам из рыбы, мяса, овощей. Многие люди, желающие сбросить лишние килограммы, употребляют именно гречку, поскольку считают ее диетической пищей. Да и в этой крупе содержится много витаминов и других полезных веществ. Но все ли так хорошо с этим продуктом? Ответ на данный вопрос интересует многих людей, которые следят за своим здоровьем.

Некоторые особенности этой крупы могут навсегда изменить о ней мнение. Они не только ставят крест на преимуществах продукта, но и делают его опасным для здоровья. Основной проблемой гречки является сложный и длительный производственный процесс. Сначала гречка очищается от примесей, сушится и пропаривается. Затем делится зерно на фракции, выполняется его шелушение, сортировка и очищение. Для производства гречки используется специальное оборудование, которое при неправильной эксплуатации выделяет металломагнитную пыль. Ее увидеть невооруженным глазом невозможно, поэтому в данном случае следует полагаться только на добросовестность предприятия.

Ученые утверждают, что из-за употребления гречневой каши у человека увеличивается риск развития остеопороза. По их мнению одна порция данного продукта способна подавить кальций в организме. Из этого следует, что регулярное применение гречки может стать причиной появления остеопороза и других недугов опорно-двигательного аппарата.

Многие люди уверены в том, что гречка способна пополнить организм железом. Действительно, это вещество в ней содержится, но оно, к сожалению, не усваивается.

Некоторые родители и люди преклонного возраста считают, что весьма полезной для желудка является гречка с молоком. Это мнение ошибочное. Дело в том, что крупа состоит из железа, которое не дает возможности кальцию, содержащимся в молоке, усваиваться. Помимо этого, ферменты, предназначенные для переваривания гречки, не подходят для молочных продуктов. Это приводит к расстройству желудка, диарее и проблемам ЖКТ.

Сообщение Чем вредна гречка появились сначала на Умная.