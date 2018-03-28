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Как превратить жир в воздух? Ученые знают ответ
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Как превратить жир в воздух? Ученые знают ответ 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Теорию о том, что жир превращается в энергию во время похудения, оспорили исследователи из Австралии — рассказываем, куда он исчезает на самом деле и как ускорить этот процесс.
Ученые задаются вопросом «куда уходит жир» не меньше, чем женщины — вопросом о том, куда уходит молодость. Но если очевидных ответов на вторую проблему не существует, то потеря веса легко поддается научным обоснованиям. Многие врачи, диетологи и фитнес-тренеры до сих пор считают, что наш организм использует жир в качестве энергии — но на деле это касается лишь минимальной части отложений.
Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии провели опрос среди 150 специалистов, и лишь три участника дали правильный ответ — в действительности жир превращается в углекислый газ, а значит, мы его попросту выдыхаем.
Так, если человек теряет 10 килограммов жира, то 8,4 кг выходит через легкие, а остальные 1,6 кг превращаются в воду.
Но, к сожалению, частые вдохи и выдохи не избавят нас от лишних килограммов, а только вызовут головокружение и плохое самочувствие. Единственный способ, который поможет избавиться от жировых отложений быстрее — физические нагрузки. Именно работа мышц ускоряет метаболизм — это касается не только занятий спортом, но и регулярных пеших прогулок и даже самой обыкновенной работы по дому.
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