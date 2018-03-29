Как удержаться от переедания вечером: советы врача

Возвращаясь с работы, люди часто имеют привычку не только слишком плотно наедаться, но и злоупотреблять явно не самыми полезными и калорийными продуктами. Как научиться себя контролировать?

По словам диетологов, многие из тех, кто жалуется на свое вечернее обжорство, в течение дня не едят полноценно — вместо этого перехватывают закуски или сладости.

Специалисты убеждены: если грамотно выстроить свое питание днем, желание набивать желудок вечером не будет брать над человеком верх. Какие рекомендации дают эксперты для защиты от вечернего переедания?

За день, перед ужином, у человека должно быть два основных приема пищи и столько же перекусов. Тогда к вечеру голод не будет обостренным.

Во время ужина принимать пищу нужно осознанно, то есть, распознавая ее вкус, смакуя. Это можно сделать, если не смотреть одновременно с едой телевизор или не мониторить информацию в гаджетах.

Нужно стараться планировать меню на вечер заранее. Упор делать на белковые блюда.

Если не можете отказаться от калорийных лакомств, сладкого, ешьте эти продукты в первой половине дня. Тогда они не будут откладываться в жир.

Гуляйте по вечерам. Это не только дополнительный способ сжечь калории, но и хороший метод снять напряжение, накопившееся за день. Эмоционально спокойные люди как правило не зависят от вкусной пищи.