Инструкция ко сну. Советы Елены Малышевой 

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здо´рово, но и здоро´во. А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы. 1 Проговорить проблемы вслух Что чаще всего мешает нам заснуть? Конечно, мысли в голове. Мелькают, кружатся… Как от них избавиться? Включите диктофон (он есть сейчас почти в каждом мобильном телефоне) и вслух перечислите все, что вас терзает этим вечером. Прямо по пунктам: муж, сын, дочь, работа, дела по дому — важно перечислить все очень конкретно. Если диктофона все-таки не нашли, можно записать карандашом на бумаге и прочитать вслух. Как это работает? Перед сном мысли всплывают образами. Вы проговариваете проблемы, а мозг таким образом упорядочивает информацию и отключается. Проговорили, отложили диктофон — и на бочок. Утро вечера мудренее. 2 Сделать дыхательную гимнастику Перед сном мы должны успокоиться и расслабиться. Поможет восточная гимнастика. Первое упражнение. Ложимся на спину. Руки разводим в стороны. На вдохе медленно садимся, подтягиваем к себе колени и обнимаем их. Задержаться на пару секунд. На выдохе — ложимся обратно, руки разводим в стороны. И так 7 раз. Второе упражнение. Руки на животе. Пальцы сплетены. Глаза закрыты. Медленно вдыхаем и выдыхаем животом. Так называемое брюшное дыхание. Вдох — живот медленно поднимается вверх, задержаться на пару секунд. Выдох — живот опускается. Дышать так нужно одну минуту. Как это работает? Дыхание активирует блуждающий нерв, вы расслабляетесь и засыпаете. 3 И почитать Но не книгу! Идите на кухню и возьмите… инструкцию: к стиральной машине, к миксеру — к любому бытовому прибору. Укладывайтесь в кровать и читайте инструкцию (можно про себя). Конечно, она скучная. Но — структурированная. То что надо! Как это работает? Когда ваш мозг получает структурированную информацию, он перестает работать хаотично. Вы переключаетесь и быстро засыпаете. Три лучших продукта для ночного отдыха 1 Киви Сколько: 2 шт. В киви содержится серотонин, гормон радости. Он тоже играет важную роль в нашем ночном отдыхе — участвует в смене фаз сна и их регуляции. Особенно важен для медленного сна. 2 Вишневый сок Сколько: 200 мл. В нем содержание антоцианов (это вещество, которое помогает бороться с инфекциями, сердечно-сосудистыми заболеваниями и даже с раком) в разы больше, чем в чернике и клубнике. Кроме того, в соке много витаминов В, и самое главное — в нем есть растительный аналог гормона мелатонина. Исследования показали: у тех, кто выпивает на ночь стакан вишневого сока, на 30 процентов сокращается время засыпания. 3 Ромашковый чай Сколько: 270 мл. Ромашка содержит вещество апигенин. Это почти что снотворное вещество. От него частота мозговых импульсов сокращается, и мы погружаемся в глубокий сон. Важно! Конечно, мешать все три продукта не стоит. В один вечер можно выпить вишневый сок, в другой — киви, в третий — ромашковый чай.
«Жить здорово!» По будням/9.50, Первый