Что нужно знать о постназальном синдроме?

Нос, горло и пазухи постоянно производят слизь. Слизь — это продукт секреции клеток, которая удерживает дыхательные пути от высыхания. Вместе с воздухом люди вдыхают бактерии, пыльцу и другие загрязнители окружающей среды. Когда воздух поступает в организм, эти частицы могут создавать проблемы, если они не отфильтрованы. Задача слизи — поймать эти инородные тела и устранить их. Обычно слизь остается незамеченной. Она безвредно смешивается со слюной в течение дня и проглатывается или выделяется из носа. Однако если организм вырабатывает много слизи, она становится слишком заметной и в это время человек может почувствовать слизь на задней стенке глотки. Это называется постназальным синдромом, или синдромом постназального затекания.

Постназальный синдром — симптомы

Кроме ощущения слизи, стекающей по задней стенке глотки, симптомы постназального синдрома включают:

боль в горле;

чувство тошноты, вызванное слизью в желудке;

чрезмерное выплевывание или глотание слизи;

кашель, который ухудшается ночью.

Причины постназального синдрома

Аллергия

Синдром постназального затекания обычно вызван определенными изменениями в окружающей среде или организме. Одной из наиболее распространенных причин постназального синдрома является аллергия. При сезонной аллергии, вызванной растениями, организм вырабатывает дополнительную слизь, чтобы устранить споры пыльцы.

Холодная погода

Холодная погода или сухой воздух тоже могут вызвать постназальный синдром. Холодный или сухой воздух могут раздражать нос и горло человека, поэтому организм вырабатывает слизь, чтобы увлажнить и согреть проходы и уменьшить раздражение.

Инфекции

Холодная погода также связана с вирусными инфекциями, такими как грипп, инфекции пазухи и простуда. Эти инфекции вызывают много симптомов, включая постназальный синдром. Организм реагирует на любые патогены, продуцируя больше слизи, чтобы смыть их.

Искривление носовой перегородки

Искривление и повреждение носовой перегородки может затруднить прохождение слизи. Это может также вызвать постназальный синдром.

Другие причины постназального синдрома

слишком острая пища;

беременность;

объекты, застрявшие в носу;

раздражающие химические вещества парфюмерии, чистящих средств или загрязнений окружающей среды;

дым;

лекарственные препараты, включая противозачаточные средства и средства для лечения артериального давления;

хронические респираторные заболевания, такие как ХОБЛ.

Постназальный синдром — осложнения

В зависимости от причины постназального синдрома, могут возникнуть осложнения. Существует вероятность заражения, если патогены попадают внутрь синусов или евстахиевой трубы, которая соединяет глотку со средним ухом.

Постназальный синдром — лечение

Большинство случаев постназального синдрома лечения не требуют и проходят самостоятельно. Однако для облегчения симптомов существует ряд мероприятий.

Сосудосуживающие препараты

Сосудосуживающие препараты, такие как Фенилэфрин и Псевдоэфедрин (Sudafed), помогут высушить слизь. Но эти средства помогают не всем, у некоторых людей они могут вызвать сухость слизистой носа. У некоторых людей перечисленные выше препараты вызывают раздражение и головокружение.

Антигистаминные средства

Более новые препараты, такие как Лоратадин (Claritin), Цетиризин (Zyrtec), Фексофенадин (Allegra) и Левоцетиризин (Xyzal), называются неседативными антигистаминными средствами, которые не вызывают сонливость. Это особенно важно для людей, которые должны работать. Каждый из этих препаратов обладает побочными действиями и может не взаимодействовать с другими препаратами. Человек должен обсудить новые препараты с врачом, прежде чем попробовать их.

Увлажнители

Использование увлажнителей может уменьшить симптомы постназального синдрома, особенно если это связано с синуситами.

Назальные спреи

Назальные спреи используют соленую воду, чтобы смыть накопление слизи. Они могут помочь очистить дыхательные пути и уменьшить содержание слизи.

Антибиотики

Слизь может быть признаком бактериальной или вирусной инфекции. Человеку с постназальным синдромом, вызванным бактериальной инфекцией, могут потребоваться антибиотики. Однако людям с вирусной инфекцией антибиотики не помогут.

Домашние средства против постназального синдрома

Можно использовать домашние средства для лечения постназального синдрома. К ним относятся:

Спать с приподнятой головой

Сон с приподнятой головой поможет, если слизи становится больше ночью. Пара подушек под голову и плечи способствуют дренажу и уменьшают количество слизи.

Пить побольше жидкости

Организм теряет воду при постназальном синдроме. Питье жидкости может помочь предотвратить обезвоживание. Теплые чаи и бульоны могут также облегчать другие симптомы, такие как боль в горле, а пар помогает очистить пазухи.

Постназальный синдром — обычное явление. Лучший способ избежать его — это устранить аллергены или другие триггеры. В большинстве случаев постназальный синдром проходит сам по себе. Люди, которые испытывают постоянный постназальный синдром, сопровождающийся дополнительными симптомами, должны обратиться к отоларингологу для диагностики и лечения.

