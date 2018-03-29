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Телезвезда Сэм Фрост похудела вдвое и стесняется этого
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Телезвезда Сэм Фрост похудела вдвое и стесняется этого 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Девушка никак не может привыкнуть к своей новой фигуре.
29-летняя звезда самых разных реалити-шоу сейчас снимается в сериалах и ведет свою программу на радио. Она не раз признавалась, что еще с поры первых своих съемок набрала вес и никак не может похудеть. «Когда ты участвуешь в реалити-шоу, ты ешь горы хлеба и шоколада», — рассказывала Сэм.
Но пару лет назад она все же решила взяться за себя. В итоге девушка скинула больше 10 килограммов. И это было нелегко! Пять раз в неделю она занималась с персональным тренером. Акцент делали на силовых упражнениях и кардио буквально на пределе возможностей. Но самым тяжелым для телезвезды было поменять свой режим питания. На это ушло несколько месяцев.
Но после того, как Саманта пришла в прекрасную форму, у нее появилась другая проблема. Девушка рассказала поклонникам, что ей очень комфортно в новом весе, но она по-прежнему стесняется своего тела. Ей очень сложно надеть открытый туалет или появиться на пляже в мини-купальнике.
Впрочем, понемногу Фрост справляется с этим страхом. Недавно она начала сниматься в новом реалити и признается, что ей нравится реакция зрителей, и комментарии поклонников под ее фотографиями.
Между прочим, Сэм — не единственная звезда, которая своим примером доказывают, что похудеть на 10, 20, 30 и любое количество килограммов абсолютно реально. В свое время Джессика Симпсон после рождения малышки с помощью строго плана питания и тренирвоок сбросила аж 30 килограммов. Кристина Агилера с размера XL похудела до заветного S. А Бейонсе худела не только со специалистами, но и сама не раз придумывала разные диеты. Подробнее о рецептах похудения от звезд читайте здесь.
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